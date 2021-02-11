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Как различить "токсичные отношения" - 7 главных признаков от сексолога

11 февраля 2021, 01:36

Психолог и сексолог Наталья Ежова рассказала, на какие признаки неправильных отношений стоит обратить внимание в первую очередь.

Ссора
Ссора / Pixabay

"Токсичные отношения" или, простыми словами, зависимость в отношениях – довольно распространенная проблема современности. Психолог, сексолог и соведущая реалити Эксы, которое показывает Новый канал, Наталия Ежова рассказала об основных признаках ненормальных взаимоотношений.

Как сообщает пресс-служба Нового канала, начинаются съемки нового сезона проекта о сложных отношениях, и соведущая и експерт проекта Наталья Ежова поделилась с украинцами важной информацией об отношениях, которые не стоит терпеть.

"На первых этапах любых отношений присутствует химия, – говорит Наталья. – Людей тянет друг к другу, они хотят всегда обниматься, целоваться, не вылезать из постели. Это называется химическая зависимость, она является естественной. Но это со временем проходит, и такая обычная зависимость друг от друга может перерасти в патологическую – когда люди не могут жить друг без друга. Поэтому я выделила 7 "маячков", как распознать "токсичные отношения"".

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1. Отношения "Жертва и тиран"

"Один в [таких] отношениях подчиняется, а другой агрессирует. В таких случаях агрессор, условно, говорит: "Ты никто. Я на тебя злюсь". Жертва в ответ соглашается и подчиняется. Эту модель отношений также называют "ребенок и взрослый". Это патология. Норма: позиция "взрослый и взрослый". Люди в таком случае имеют собственное мнение и вправе проявить свои эмоции".

2. Утаивание эмоций

"Если вы скрываете свои эмоции, улыбаетесь в моменты обиды, сдерживаете слезы – это патология. Впоследствии все накапливается внутри и выливается в огромный скандал или еще хуже – болезни. Норма: выражать все эмоции, но так, чтобы не обидеть своего партнера. Взрослые люди должны проговаривать все, что испытывают друг к другу", - говорит сексолог.

Наталия Ежова
Наталия Ежова - 7 признаков токсичных отношений / Новый канал

3. Чтение мыслей

"Ситуация, когда человек не спрашивает партнера о желании или эмоции, а приписывает ему свои мысли. А другой, в свою очередь, молчит и принимает подобное поведение. - говорит эксперт. - Такая модель считается патологией. Норма: оба партнера говорят и делятся своими предпочтениями и желаниями".Читайте такжеМэрилина Мэнсона обвинили в насилии - появился ответ музыканта

4. Эмоциональное насилие

"Эта патология – что-то похожее на буллинг. Например, партнер регулярно, даже в шутку, говорит: "Ты толстая. Ты некрасивая. Тебе не идет это платье. Ты плохо готовишь. Ты плоха в сексе". Другой эти фразы принимает и со временем начинает в них верить, подавляя свою личность. Человек начинает верить, что никому больше не нужен, никто его не полюбит, не идет на изменения, а остается в таких токсичных отношениях. Норма: не говорить своему партнеру плохие слова даже в шутку, а нормальным языком, без подтекстов, выражать свои мысли", - предупреждает Ежова.

5. Одиночество

"В этой ситуации человек замыкает на себе весь круг общения партнера, ограничивая его свободу – не пускает на встречи, на работу, не позволяет уделять время хобби, инициирует делать все только дома и с ним", - сообщает телеведущая.

Она говорит, что в конце концов возникает тревога, депрессивное состояние, сонливость и страх потери этого партнера и при этом потери всего в жизни. С другой стороны нормой будет когда в жизни есть друзья, хобби, работа, которая приносит удовольствие, и ощущение свободы в отношениях.

6. Перекладывание ответственности

"В нашем социуме сложилось мнение четкого разграничения мужских и женских обязанностей и ответственности. Патология: партнеры не могут самостоятельно позаботиться о себе в любой сфере жизни. Норма: каждый сам может позаботиться о своей жизни и обустроить все, что ему необходимо. В этом пункте советую забыть о слове "обязан". Партнеры, скорее, должны вдохновлять друг друга, а не требовать", - подчеркнула она.

7. Нарушение или потеря личных границ

"Это ситуация, когда больше нет "я", а есть только "мы". В таких отношениях пренебрегают потребностями одного человека ради другого. Постепенно теряется свобода, воля и жажда жизни. Сначала это может скрываться под благотворительностью: "Я все делаю для тебя. Лучше знаю, что тебе нужно". Это патология. Норма: люди имеют личные границы, знают свои правила и желания и не позволяют за них заходить. Но для этого нужно сначала полностью изучить себя", - предупреждает эксперт.

Как бонус, психолог дает еще один совет - последний, но не в жизни.

"Не допускайте опасных слов: "Ты моя жизнь! Я не могу без тебя жить!" Это все тоже признаки зависимости в отношениях - предостерегла женщина. - Отслеживайте эти фразы. Вместо них должны быть такие: "Мне с тобой хорошо! Я тебя люблю! Я чувствую рядом с тобой покой! Я счастлив!"

Напомним, съемки третьего сезона реалити Эксы на новом канале стартуют уже совсем скоро. Новый канал активно продолжает кастинги пар-участников на проект. Все желающие еще могут записаться на кастинг.

отношения новости шоу бизнеса Новый канал
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