Танці з зірками 2020 5 выпуск: кто покинул шоу 27 сентября

Танці з зірками 2020 выпуск 5 - кто ушел / 1+1

Пятый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел в эфир 27 сентября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 11 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.

Танці з зірками 2020 - итоги 4 выпуска

Юлия Санина и Дмитрий Жук - 38

Сергей Мельник и Аделина Дели - 36

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 35

Санта Димопулос и Макс Леонов - 33

Ольга Фреймут и Илья Падзина - 32

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 31

Арам Арзуманян и Тоня Руденко - 31

Тарас Цимбалюк и Яна Заец - 29

Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 29

Позитив и Юлия Сахневич - 27

Олег Винник и Алена Шоптенко - 0

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Арам Арзуманян и Тоня Руденко и Позитив и Юлия Сахневич попали в зону риска. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк получили иммунитет.

Из шоу Танці з зірками вылетели Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

Танці з зірками 2020 выпуск 5 - шоу результатов 27-09-2020:

Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.