Танці з зірками 2020 5 выпуск: кто покинул шоу 27 сентября

Пятый выпуск 4 сезона Танцев со звездами прошел 27 сентября 2020. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.
Пятый выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 вышел в эфир 27 сентября в 21-00 на 1+1, за победу сражалось 11 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.
Танці з зірками 2020 - итоги 4 выпуска
- Юлия Санина и Дмитрий Жук - 38
- Сергей Мельник и Аделина Дели - 36
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 35
- Санта Димопулос и Макс Леонов - 33
- Ольга Фреймут и Илья Падзина - 32
- Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 31
- Арам Арзуманян и Тоня Руденко - 31
- Тарас Цимбалюк и Яна Заец - 29
- Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 29
- Позитив и Юлия Сахневич - 27
- Олег Винник и Алена Шоптенко - 0
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Арам Арзуманян и Тоня Руденко и Позитив и Юлия Сахневич попали в зону риска. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк получили иммунитет.
Из шоу Танці з зірками вылетели Арам Арзуманян и Тоня Руденко.
Танці з зірками 2020 выпуск 5 - шоу результатов 27-09-2020:
Новые выпуски 4 сезона Танці з зірками 2020 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2020 можно смотреть онлайн на сайте Главред.