Танці з зірками 2020 - что было в 8 выпуске 18 октября

Танці з зірками 2020 - что было в 8 выпуске / 1+1

Новый 8 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 18 октября порадует вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и раскрыть свои таланты в тематике "Верка Сердючка". Создатели шоу в новом сезоне пошли вразнос и на каждый новый выпуск для участников предлагают все новый тематики вместо традиционных, определенных в теченнии многих сезонов.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта.

Четвертым судьей Танців з зірками 2020 стал знаменитый травести шоумен и певец Андрей Данилко более известный как Верка Сердючка. А вот встречать гостей на балконе будет артистка Ольга Горбачова.

Верка Сердючка порадует поклонников исполнением своей популярной песни Make It Rain Champagne на паркете Танців.

На шоу откроется интрига - выйдут ли на паркет Позитив и Юлия Сахневич, больные коронавирусом.

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина вновь бросает вызов всем парам, и готовится получить 40 баллов за супер-техничное исполнеие нового танца.

Певец Сергей Танчинец и его партнерша Яна Цибульская попытаются покорить хип-хоп под песню "Dancing Lasha Tumbai".

Звезда сериала Папик Дарья Петрожицкая расскажет свою личную историю "Золушки" и исполнит на паркете с Игорем Гелуненко фокстрот под трек "Если вам немного за тридцать".

Экс-ВИА Гра Санта Димопулос и Надежда Мейхер, которые на прошлой неделе поразили судей и зрителей страстным пасодобль, на этот раз продолжат борьбу за участие в финале. Санта Димопулос и Макс Леонов выполнят диско под песню "Дольче & Габбана".

А вот Надежда Мейхер и Кирилл Васюк станцуют танго под хит "Тук, тук, тук".

Телеведущая Оля Фреймут откровенно признается о том, как готовится к прямым эфирам и станцует со своим партнером Ильей Падзиною танго под песню "Гоп, гоп, чида, гоп", и снова будет перечить судьям, испытывая их терпение..

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 8 выпуск 18-10-2020:

Начало прямого эфира в 21:00 18 октября на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.