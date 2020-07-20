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Танці з зірками 2020 - Санта Димопулос примет участие в новом сезоне

Экс-ВИА Гра Сната Димопулос приняла вызов бывшей колижанки Надежды Мейхер, и стала участницей шоу Танці з зірками 2020.

20 июля 2020, 12:11
Санта Димопулос
Санта Димопулос / Instagram

Новый сезон шоу Танці з зірками 2020 начнется осенью, и уже известны имена троих участников сезона и первой танцовщицы.

Украинская певица, бывшая участница культовой группы Виа Гра Санта Димопулос приняла вызов #танціззіркамиchallenge от своей подруги Надежды Мейхер.

О своем участии в шоу актриса сообщила, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях интригующее видео.

Она передает эстафету Тарасу Цимбалюку - звезде фильма Чорний Ворон.

"Я принимаю эстафету от Надежды Мейхер и передаю ее Тарасу Цимбалюку. Встретимся на Танцах со звездами", - говорит она.

"Когда-то очень давно в детстве я обожала танцевать, и жизнь расставила другие приоритеты. Сейчас, принимая вызов на участие в шоу, я бы воплощаю детскую мечту вернуться на паркет в один из самых счастливых периодов моей! Больше всего меня вдохновляют и поддерживают человек и старший сын, когда они узнали о приглашении в шоу Танцы со звездами, единогласно сказали, что надо попробовать - как раз от них я получила наибольшую поддержку", - прокомментировала Санта свое участие в шоу.

Ранее стало известно, назвали партнера Олега Винника на проекте Танці з зірками 2020.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.

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