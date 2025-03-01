Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Отказались воевать: в России солдаты устроили бунт

Мария Николишин
1 марта 2025, 22:34
269
Военные РФ хотели написать рапорт об отказе продолжать службу.
Отказались воевать: в России солдаты устроили бунт
В России солдаты устроили бунт / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное:

  • Солдаты РФ устроили бунт
  • Они не хотели ехать на войну в Украину
  • Военных силой посадили в автобусы в Луганск

В стране-агрессоре России военнослужащие устроили бунт, потому что не хотели ехать на войну в Украину. Об этом пишет ASTRA.

Отмечается, что более 100 российских военнослужащих 28 февраля силой посадили в автобусы и доставили из военной комендатуры в Чебаркуле Челябинской области в Екатеринбург. Там их разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово.

видео дня

Источники канала рассказывают, что военные хотели написать рапорт об отказе продолжать службу и пытались вызвать на место следователей. Но их попытались посадить в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину, но они устроили бунт.

"Просто сейчас нас хотят отправить в Украину - на смерть. Мы просим, чтобы нас осудили, но никто не предоставляет такой возможности. Мы просим нас поддержать, мы не хотим просто умирать. У кого-то дети, у нас инвалиды здесь, все раненые, больные. Это произвол", - заявили солдаты.

Известно, что 28 февраля на запланированный рейс военных посадить не смогли. Но 1 марта их отправили в Ростов, а затем посадили в автобусы в Луганск.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, на Краматорском и Торецком направлениях оккупанты штурмовали укрепления украинских военных при поддержке артиллерии и дронов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области на Новопавловском направлении. Захватчики проводят интенсивное наступление, пытаясь прорвать оборону украинских войск и захватить три населенных пункта.

Аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине бунты война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

23:01Война
Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

21:53Война
Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известно

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известно

20:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Где три различия между котами: только остроглазые гении угадают за 25 секунд

Где три различия между котами: только остроглазые гении угадают за 25 секунд

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

"Мылся один раз в три года": Бари Алибасов рассказал о жуткой вони от Юрия Лозы

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

Трамп после скандала ответил, готов ли к новым переговорам с Зеленским

Последние новости

23:01

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

22:34

Отказались воевать: в России солдаты устроили бунт

21:53

Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

21:48

У Илона Маска родился 14-й ребенок: кто мать и какое имя малыша

21:08

Послание для США: Стармер сделал интересный жест во время встречи с ЗеленскимВидео

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
20:51

Скандал в Овальном кабинете: почему это не зрада и не перемогамнение

20:13

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известноФотоВидео

19:59

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробностиВидео

19:45

Путинистку Гагарину жестко опустила собственная дочь

Реклама
19:38

"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

19:33

Кто должен уступить на дороге: непредсказуемый тест ПДД для умелых водителей

19:25

"Сохраняя спокойствие": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом

19:17

Черный vs молочный: диетологи наконец-то объяснили, какой шоколад полезнее

18:38

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому "найти способ" для примирения с Трампом - BBC

18:24

После скандальных переговоров: в Германии призвали предоставить помощь Украине

18:01

alyona alyona заговорила о материнстве

17:54

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

17:45

"Спасибо, Америка": в CNN подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил США

17:33

Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением

17:02

"Наши отношения с президентом США...": Зеленский опубликовал важное обращение

Реклама
16:39

Оккупант "взлетел в воздух": в ГУР сообщили о мощном взрыве в МариуполеВидео

16:33

Страны Балтии "очень недовольны", что Британия оставила их за бортом - Sky News

16:17

Заместитель командира назвал самую большую угрозу для Украины, кроме России

15:53

Цифры уменьшаются: в DeepState сказали, сколько территории оккупировала РФ

15:52

На Киев будут давить: Bloomberg пишет, что США не остановят попытки прекратить войну

15:41

Грозят годы тюрьмы: Буйнова могут посадить за ДТП

15:32

Фермеры призывают посыпать сады перцем чили в марте: неожиданная причина

15:12

Сколько месяцев Украина сможет воевать без помощи США - FT

14:46

Ждут "сложные переговоры": самолет Зеленского приземлился в Лондоне

14:42

Почему весной белят стволы деревьев: садовод назвал 4 причиныВидео

14:35

Кто разбил вазу: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

14:31

После пластики: Королева вывела в свет невестку и показала, что с ней сделали

14:16

Гороскоп на март 2025 для Дев: чего ждать в любви, финансах и на работеВидео

14:15

В США пригрозили военными действиями: Пентагон рассматривает силовой сценарий

14:00

Оккупанты пошли ва-банк на важном направлении: что задумал враг

13:31

Армия РФ разрушила позиции ВСУ на важном направлении - ОСУВ "Хортица"

13:14

После напряженной дискуссии в США: в ЦПД анонсировали срочные шаги

12:28

"Дальше будет еще теплее": синоптик предупредила об изменениях в погоде

12:27

Гороскоп на март 2025 для Близнецов: чем удивит первый месяц весныВидео

12:05

ВСУ ударили по аэродрому в Крыму: потери россиян на полуострове впечатляют

Реклама
12:00

Украина способна обойтись без помощи США, а Трампа и Штаты без нее ждет фиаско – КоваленкоВидео

11:54

Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

11:51

Путин может использовать конфликт Зеленского и Трампа как козырь - WSJ

11:05

Гороскоп на март 2025: Тельцов ждут события, которые невозможно избежатьВидео

10:58

"Негде жить": пострадавший рассказал рассказал об ударах БпЛА по Харькову

10:23

Украину атаковали полторы сотни дронов, пострадали 4 области: все деталиФото

10:21

Джастин Тимберлейк отменил концерт за несколько минут до его начала

10:00

Россия не рискнет атаковать британских военных: Гетьман - о миротворцах НАТО в Украине

09:55

В Белом доме сделали громкое заявление о военной помощи Украине

09:48

"Месяц будет просто вау!": гороскоп на март 2025 для ОвновВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять