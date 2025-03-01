Отказались воевать: в России солдаты устроили бунт

Главное:
- Солдаты РФ устроили бунт
- Они не хотели ехать на войну в Украину
- Военных силой посадили в автобусы в Луганск
В стране-агрессоре России военнослужащие устроили бунт, потому что не хотели ехать на войну в Украину. Об этом пишет ASTRA.
Отмечается, что более 100 российских военнослужащих 28 февраля силой посадили в автобусы и доставили из военной комендатуры в Чебаркуле Челябинской области в Екатеринбург. Там их разместили в палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово.
Источники канала рассказывают, что военные хотели написать рапорт об отказе продолжать службу и пытались вызвать на место следователей. Но их попытались посадить в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину, но они устроили бунт.
"Просто сейчас нас хотят отправить в Украину - на смерть. Мы просим, чтобы нас осудили, но никто не предоставляет такой возможности. Мы просим нас поддержать, мы не хотим просто умирать. У кого-то дети, у нас инвалиды здесь, все раненые, больные. Это произвол", - заявили солдаты.
Известно, что 28 февраля на запланированный рейс военных посадить не смогли. Но 1 марта их отправили в Ростов, а затем посадили в автобусы в Луганск.
Ситуация на фронте - что известно
Напомним, как сообщал Главред, на Краматорском и Торецком направлениях оккупанты штурмовали укрепления украинских военных при поддержке артиллерии и дронов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты активизировали наступательные действия в Донецкой области на Новопавловском направлении. Захватчики проводят интенсивное наступление, пытаясь прорвать оборону украинских войск и захватить три населенных пункта.
Аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.
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