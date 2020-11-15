"Трек мастурбация":Дорофеева в поясе для чулок намекнула на первую сольную работу

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева оставила проект Время и Стекло, и занялась сольной карьерой. Певица уже написала свою первую сольную песню, и снимает клип, кадрами из которого интригует поклонников.

На новом фото в своем "инстаграм" Дорофеева засветилась в сексуальном белье и поясе для чулков. При этом девушка заявила, что это намек на название песни.

"Очень тонко намекаю на название трека", - написала Дорофеева.

На фото Дорофеева позирует в легком халатике, который распахнула, чтобы продемонстрировать дорогое откровенное белье, которое слегка прикрывает шикарные формы девушки. Кадр со съемок ночью в полутьме - образ Дорофеева дополнила растрепанными волосами и зажигалкой в руке.

Надя Дорофеева / Instagram

На ее запрос откликнулись не только поклонники, но и друзья и коллеги звезды, которые подкинули свои варианты.

"Зажигалка?", "Огненный огонь?", пишет Вера Брежнева в комментариях.

"Трек мастурбация!", - предположил блогер Ян Гордиенко

"Сексуальная зажигалка? Что ?, "Огненная женщина", "Огонь? Я незнаю но знаю что будет песня БОМБА", "Когда премьера?", "Ждем безумно", - пишут поклонники.

Напомним, что экс-ВИА Гра Анна Седокова случайно показала грудь, когда хотела показать своего молодого мужа.