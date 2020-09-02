Умерла звезда школьной драмы Доживем до понедельника

Ирина Печерникова / Кадр из фильма Доживем до понедельника, 1969 год

Известная советская и российская актриса Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни. Она сыграла главную роль в фильме Доживем до понедельника.

Об этом сообщила подруга актрисы Нина Давыдова, передает ТАСС.

По словам Давыдовой, Ирина Печерникова умерла во вторник, 1 сентября.

"Пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", - сказала собеседница агентства.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. В.Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

Печерникова дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года Каменный гость. Снималась в картинах Города и годы, Открытие, Два капитана, Птицы наших надежд и других.

В 1990-х приостановила карьеру. В 2010-е годы возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении.

Как сообщал Главред, в июне в России на 80-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ, актриса Театра имени Моссовета Галина Дашевская, известная по роли в фильме Белое солнце пустыни.