"Визуальный оргазм, лесбиянка": Maruv показала БДСМ-забавы в Красной комнате

Maruv / Instagram

Певица Maruv показала фото со съемок клипа на англоязычную песню Sad Song, который она презентовала всего неделю назад.

Maruv показала самые сексуальные позы и сцены из клипа Sad Song в Instagram.

"Backstage Sad Song", - написала Анна Корсун под фото, в своей соцсети.

На фото Maruv позирует вместе с Варварой Хлебниковой, с которой снимались в клипе Sad Song. По сюжету они были влюблены в одного мужчину, но, в любовном треугольнике все запутанно. По видеоряду некоторые поклонники даже начали предполагать пропаганду любви между девушками.Читайте такжеSad Song - новый провокационный БДСМ-клип Maruv

Maruv и Варвара позируют в черном и белом корсете в сексуальных позах, и демонстрируют все достоинства своих фигур во всей красе.

Поклонники пришли в дикий восторг от фотосессии, как и от клипа Maruv.

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