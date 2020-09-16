"Визуальный оргазм, лесбиянка": Maruv показала БДСМ-забавы в Красной комнате

Самая эпатажная певица в Украине Maruv поделилась эротическими фото со съемок откровенного клипа Sad Song.
Певица Maruv показала фото со съемок клипа на англоязычную песню Sad Song, который она презентовала всего неделю назад.
Maruv показала самые сексуальные позы и сцены из клипа Sad Song в Instagram.
"Backstage Sad Song", - написала Анна Корсун под фото, в своей соцсети.
На фото Maruv позирует вместе с Варварой Хлебниковой, с которой снимались в клипе Sad Song. По сюжету они были влюблены в одного мужчину, но, в любовном треугольнике все запутанно. По видеоряду некоторые поклонники даже начали предполагать пропаганду любви между девушками.Читайте такжеSad Song - новый провокационный БДСМ-клип Maruv
Maruv и Варвара позируют в черном и белом корсете в сексуальных позах, и демонстрируют все достоинства своих фигур во всей красе.
Поклонники пришли в дикий восторг от фотосессии, как и от клипа Maruv.
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