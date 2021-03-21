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Большую часть Украины присыплет снегом – синоптик

21 марта 2021, 09:11

В Укргидрометцентре нашей стране спрогнозировали зимнюю погоду.

В понедельник на большей части территории Украины спрогнозирован снег
В понедельник большей части Украины светит снег / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра – в понедельник, 22 марта, на всей территории ожидается облачная и прохладная, на большей части территории прогнозируется снег.

Снег спрогнозирован в 16 регионах, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что ночью минимальная температура в государстве будет -7 градусов – самая холодная погода грозит Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

Самая высокая дневная температура в понедельник спрогнозирована на Закарпатье – до +7, и в захваченном Россией Крыму – до +9.

Погода завтра в Украине – в каких регионах прогнозируется снег:

  • Сумская область – ночью снег, днем мокрый снег;
  • Черниговская область – ночью снег, днем мокрый снег;
  • Одесская область – днем снег, мокрый снег;
  • Кировоградская область – днем мокрый снег;
  • Черкасская область – днем мокрый снег;
  • Киевская область – ночью снег, днем мокрый снег;
  • Винницкая область – ночью снег, днем мокрый снег;
  • Житомирская область – ночью снег, днем мокрый снег;
  • Хмельницкая область – ночью снег, днем мокрый снег;
  • Черновицкая область – ночью снег, днем мокрый снег;
  • Ивано-Франковская область – ночью снег, днем мокрый снег;
  • Тернопольская область – ночью снег;
  • Ровенская область – ночью снег;
  • Волынская область – ночью снег;
  • Львовская область – ночью снег;
  • Закарпатская область – днем мокрый снег с дождем.
В 16 регионах нашей страны в понедельник спрогнозирован снег
В 16 областях Украины в понедельник спрогнозирован снег / meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на воскресенье, 21 марта. Самая морозная погода грозила Черновицкой области – там ночью прогнозировалось до -10.

В Гидрометцентре поделились, что днем на всей территории будет небольшая облачность.

Максимальная дневная температура в воскресенье ожидалась +8 градусов. Теплее всего может быть на Закарпатье, в Николаевской и Херсонской областях и в Крыму.

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