Большую часть Украины присыплет снегом – синоптик

В понедельник большей части Украины светит снег / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра – в понедельник, 22 марта, на всей территории ожидается облачная и прохладная, на большей части территории прогнозируется снег.

Снег спрогнозирован в 16 регионах, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики отметили, что ночью минимальная температура в государстве будет -7 градусов – самая холодная погода грозит Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

Самая высокая дневная температура в понедельник спрогнозирована на Закарпатье – до +7, и в захваченном Россией Крыму – до +9.

Погода завтра в Украине – в каких регионах прогнозируется снег:

Сумская область – ночью снег, днем мокрый снег;

Черниговская область – ночью снег, днем мокрый снег;

Одесская область – днем снег, мокрый снег;

Кировоградская область – днем мокрый снег;

Черкасская область – днем мокрый снег;

Киевская область – ночью снег, днем мокрый снег;

Винницкая область – ночью снег, днем мокрый снег;

Житомирская область – ночью снег, днем мокрый снег;

Хмельницкая область – ночью снег, днем мокрый снег;

Черновицкая область – ночью снег, днем мокрый снег;

Ивано-Франковская область – ночью снег, днем мокрый снег;

Тернопольская область – ночью снег;

Ровенская область – ночью снег;

Волынская область – ночью снег;

Львовская область – ночью снег;

Закарпатская область – днем мокрый снег с дождем.

В 16 областях Украины в понедельник спрогнозирован снег / meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на воскресенье, 21 марта. Самая морозная погода грозила Черновицкой области – там ночью прогнозировалось до -10.

В Гидрометцентре поделились, что днем на всей территории будет небольшая облачность.

Максимальная дневная температура в воскресенье ожидалась +8 градусов. Теплее всего может быть на Закарпатье, в Николаевской и Херсонской областях и в Крыму.