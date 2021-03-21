Большую часть Украины присыплет снегом – синоптик

В Укргидрометцентре нашей стране спрогнозировали зимнюю погоду.
Погода в Украине завтра – в понедельник, 22 марта, на всей территории ожидается облачная и прохладная, на большей части территории прогнозируется снег.
Снег спрогнозирован в 16 регионах, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики отметили, что ночью минимальная температура в государстве будет -7 градусов – самая холодная погода грозит Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
Самая высокая дневная температура в понедельник спрогнозирована на Закарпатье – до +7, и в захваченном Россией Крыму – до +9.
Погода завтра в Украине – в каких регионах прогнозируется снег:
- Сумская область – ночью снег, днем мокрый снег;
- Черниговская область – ночью снег, днем мокрый снег;
- Одесская область – днем снег, мокрый снег;
- Кировоградская область – днем мокрый снег;
- Черкасская область – днем мокрый снег;
- Киевская область – ночью снег, днем мокрый снег;
- Винницкая область – ночью снег, днем мокрый снег;
- Житомирская область – ночью снег, днем мокрый снег;
- Хмельницкая область – ночью снег, днем мокрый снег;
- Черновицкая область – ночью снег, днем мокрый снег;
- Ивано-Франковская область – ночью снег, днем мокрый снег;
- Тернопольская область – ночью снег;
- Ровенская область – ночью снег;
- Волынская область – ночью снег;
- Львовская область – ночью снег;
- Закарпатская область – днем мокрый снег с дождем.
Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на воскресенье, 21 марта. Самая морозная погода грозила Черновицкой области – там ночью прогнозировалось до -10.
В Гидрометцентре поделились, что днем на всей территории будет небольшая облачность.
Максимальная дневная температура в воскресенье ожидалась +8 градусов. Теплее всего может быть на Закарпатье, в Николаевской и Херсонской областях и в Крыму.