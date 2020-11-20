Части Украины грозит опасная погода: синоптик назвала регионы

В выходной день в некоторых областях Украины может возникнуть угроза аварий, поделилась эксперт.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ночь на воскресенье, 22 ноября, востоку Украины грозит опасная погода – ожидается небольшой и умеренный снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах может образоваться гололедица.
Погода в Украине 22 ноября в ночное время усложнится в Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях, есть угроза аварий, написала эксперт в своем канале в Telegram.
Эксперт добавила, что днем на востоке нашей страны осадки могут прекратиться.
Диденко отметила, что на остальной части территории украинского государства в воскресенье не прогнозируются существенные осадки.
На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что ночью 22 ноября минимальная температура составит -6 градусов – холоднее всего ожидается в Закарпатской области.
Максимальная дневная температура прогнозируется +6 – самая теплая погода светит Ивано-Франковской области (Прикарпатье).Читайте такжеКульбида предупредил, что грозит Украине зимой
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