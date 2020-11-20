Части Украины грозит опасная погода: синоптик назвала регионы

На востоке Украины ожидается опасная погода, предупредила Наталия Диденко / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ночь на воскресенье, 22 ноября, востоку Украины грозит опасная погода – ожидается небольшой и умеренный снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах может образоваться гололедица.

Погода в Украине 22 ноября в ночное время усложнится в Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областях, есть угроза аварий, написала эксперт в своем канале в Telegram.

Эксперт добавила, что днем на востоке нашей страны осадки могут прекратиться.

Диденко отметила, что на остальной части территории украинского государства в воскресенье не прогнозируются существенные осадки.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что ночью 22 ноября минимальная температура составит -6 градусов – холоднее всего ожидается в Закарпатской области.

Максимальная дневная температура прогнозируется +6 – самая теплая погода светит Ивано-Франковской области (Прикарпатье).Читайте такжеКульбида предупредил, что грозит Украине зимой

В воскресенье ночью самая холодная погода прогнозируется на Закарпатье / meteo.gov.ua