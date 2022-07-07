Грозы, шквалы и град: в шести областях Украины объявлено штормовое предупреждение

Стихия накроет большую часть Украины.
В шести областях Украины ожидается ухудшение погодных условий погода.
Синоптики предупреждают о грозах, а в отдельных районах граде и шквалах, сообщает Укргидрометцентр.
"7 июля днем в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, в этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.
По данным синоптика Наталки Диденко, 7 июля жара отступит с западных, северных и части центральных областей - столбики термометров будут показывать в дневное время около +22... +28 градусов.
А вот в восточных, южных регионах и в Днепропетровской области термометры пока еще будут на высоких значениях: около +30... +35 градусов.
Погода в июле
Погода в Украине до конца июля будет без аномальной жары. Как сообщают синоптики, страну накроют дожди и грозы.
Погода на востоке Украины до конца этой недели еще будет очень жаркой, возможно повышение температуры до +35 градусов. Вторая половина июля станет более мягкой, ожидается от +25 до +28 градусов. Сильные осадки придут 11, 21 и 27 июля. В остальные дни количество осадков будет незначительным.
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