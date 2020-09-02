Холод, дожди и снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью

Сентябрь будет дождливым, а в октябре пойдет снег / Фото fotovsem.com

Теплого сентября в этом году не будет, в октябре температура опустится ниже нуля и выпадет снег, а погода в Украине в ноябре ожидается более-менее теплой.

Такой прогноз погоды на осень 2020 озвучил народный синоптик Леонид Горбань, пишут Вести.

Прогноз погоды на сентябрь 2020

Погода в Украине будет теплой только в первую неделю сентября, затем похолодает, и весь месяц температура постоянно будет колебаться.

"Более того, это будет очень дождливый месяц: количество осадков составит на севере и в центре — 45–55 мм, на юге страны — 18–22 мм, а на востоке — 25–32 мм", - прогнозирует Горбань.

Температура воздуха в начале сентября на юге и востоке страны днем составит около +25...+27 °С, на севере будет прохладнее от +20 до +24 °С. А уже во второй половине месяца днем температура не будет подниматься выше +20 °С, а ночью опустится до +2...+4 °С.

"Впрочем, будут в сентябре и теплые дни: в середине месяца дневная температура будет достигать +19...+21 °С", - рассказал синоптик.

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Какой будет погода в октябре

В октябре количество осадков снизится. Температура на севере и в центре Украины в начале и в середине месяца будет колебаться от самой низкой ночью в +4...+5 °С до самой высокой днем в +16...+18 °С. Однако во второй половине октября температура на большей части территории, кроме юга, опустится до -2...-4 мороза. Синоптик обещает, что в октябре пойдет снег.

Погода в Украине в ноябре

Как свидетельствует прогноз погоды народного синоптика, ноябрь будет преимущественно теплым с незначительными морозами и осадками в виде снега и дождя. А вот зима, по словам Горбаня, может быть как аномально теплой, как это было в этом году, так и умеренно холодной. По крайней мере, начало будет довольно мягким.

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Как сообщал Главред, ранее синоптик Олег Христевич дал прогноз, что погода в Украине осенью 2020 будет отличаться резкими перепадами температуры. Днем и ночью разница может составлять до 15 градусов.

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что летняя погода в Украине пока что еще задержится на некоторое время, хотя с 1 сентября возможно снижение температуры.