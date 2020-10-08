Какие области Украины зальет: синоптик предупредил о непогоде

Шесть областей Украины сегодня зальет, предупредили синоптики / УНИАН

Погода в Украине сегодня – в четверг, 8 октября, в ряде областей ожидается неблагоприятная.

Ряд регионов нашей страны зальет, предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики отметили, что в четверг в шести областях украинского государства прогнозируются значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Погода в Украине 8 октября – каким областям грозят значительные дожди:

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область;

Винницкая область;

Житомирская область.

Шесть областей Украины сегодня зальет, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Синоптик добавил, что в некоторых регионах ожидаются грозы. Самая высокая дневная температура воздуха сегодня прогнозируется в захваченном Россией Крыму – +25 градусов, а самая низкая – на Львовщине и Тернопольщине – +16.Читайте такжеКогда Киев перестанет заливать: синоптик назвал даты

Шесть областей Украины сегодня зальет, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua