Какие области Украины зальет: синоптик предупредил о непогоде

Ряду областей нашей страны сегодня грозят значительные дожди, отметили синоптики.
Погода в Украине сегодня – в четверг, 8 октября, в ряде областей ожидается неблагоприятная.
Ряд регионов нашей страны зальет, предупредили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики отметили, что в четверг в шести областях украинского государства прогнозируются значительные дожди (І уровень опасности, желтый).
Погода в Украине 8 октября – каким областям грозят значительные дожди:
- Ивано-Франковская область;
- Черновицкая область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область;
- Винницкая область;
- Житомирская область.
Синоптик добавил, что в некоторых регионах ожидаются грозы. Самая высокая дневная температура воздуха сегодня прогнозируется в захваченном Россией Крыму – +25 градусов, а самая низкая – на Львовщине и Тернопольщине – +16.Читайте такжеКогда Киев перестанет заливать: синоптик назвал даты
- Напомним, народный синоптик Леонид Горбань составил для Украины прогноз погоды на октябрь 2020.
- Горбань говорил, что небольшие осадки прогнозируются 9, 10, 14, 18 и 28 числа.
Автор: Екатерина Присяжнюк