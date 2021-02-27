Киеву синоптик сулит уход снега и скачок температуры

В начале марта погода в Киеве резко изменится, спрогнозировали эксперты.
В субботу и воскресенье днем, 27-28 февраля, в Киеве ожидается около +4 градусов, вечером температура немного снизится, возможен мокрый снег.
В понедельник днем, 1 марта, максимальная температура в Киеве ожидается +4, вечером не прогнозируются осадки, сообщает Синоптик.
По его данным, 2 числа в столице днем резко потеплеет – спрогнозировано до +8, и не будет осадков.
Погода в Киеве сегодня:
- Днем +5…+4, возможен дождь;
- Вечером +3…+2, ожидается дождь и небольшой мокрый снег.
Погода завтра в Киеве:
- Ночью +2, дождь и небольшой мокрый снег;
- Днем +3…+4, без осадков;
- Вечером +2…+1, снег, мокрый снег.
Прогноз для Киева на 1 марта:
- Ночью +1, мокрый снег;
- Днем +4, без осадков;
- Вечером +2, без осадков.
Прогноз погоды для Киева на 2 марта:
- Ночью +3, без осадков;
- Днем +8, облачно;
- Вечером +6, ясно.
- Напомним, в конце февраля в Киеве резко повысилась температура воздуха, днем 26 числа ожидалось до +12 градусов.
- В Украину 27 февраля пришел атмосферный фронт, который принес дожди, и температура воздуха ощутимо снизилась.
Автор: Екатерина Присяжнюк