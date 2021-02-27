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Киеву синоптик сулит уход снега и скачок температуры

27 февраля 2021, 10:08

В начале марта погода в Киеве резко изменится, спрогнозировали эксперты.

В столице в начале марта спрогнозировано резкое повышение температуры воздуха
В Киеве в начале марта спрогнозировано резкое потепление / УНИАН

В субботу и воскресенье днем, 27-28 февраля, в Киеве ожидается около +4 градусов, вечером температура немного снизится, возможен мокрый снег.

В понедельник днем, 1 марта, максимальная температура в Киеве ожидается +4, вечером не прогнозируются осадки, сообщает Синоптик.

По его данным, 2 числа в столице днем резко потеплеет – спрогнозировано до +8, и не будет осадков.

Погода в Киеве сегодня:

  • Днем +5…+4, возможен дождь;
  • Вечером +3…+2, ожидается дождь и небольшой мокрый снег.
/ Скриншот с sinoptik.de

Погода завтра в Киеве:

  • Ночью +2, дождь и небольшой мокрый снег;
  • Днем +3…+4, без осадков;
  • Вечером +2…+1, снег, мокрый снег.
/ Скриншот с sinoptik.de

Прогноз для Киева на 1 марта:

  • Ночью +1, мокрый снег;
  • Днем +4, без осадков;
  • Вечером +2, без осадков.
/ Скриншот с sinoptik.de

Прогноз погоды для Киева на 2 марта:

  • Ночью +3, без осадков;
  • Днем +8, облачно;
  • Вечером +6, ясно.
/ Скриншот с sinoptik.de
  • Напомним, в конце февраля в Киеве резко повысилась температура воздуха, днем 26 числа ожидалось до +12 градусов.
  • В Украину 27 февраля пришел атмосферный фронт, который принес дожди, и температура воздуха ощутимо снизилась.

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