Киеву синоптик сулит уход снега и скачок температуры

В Киеве в начале марта спрогнозировано резкое потепление / УНИАН

В субботу и воскресенье днем, 27-28 февраля, в Киеве ожидается около +4 градусов, вечером температура немного снизится, возможен мокрый снег.

В понедельник днем, 1 марта, максимальная температура в Киеве ожидается +4, вечером не прогнозируются осадки, сообщает Синоптик.

По его данным, 2 числа в столице днем резко потеплеет – спрогнозировано до +8, и не будет осадков.

Погода в Киеве сегодня:

Днем +5…+4, возможен дождь;

Вечером +3…+2, ожидается дождь и небольшой мокрый снег.

/ Скриншот с sinoptik.de

Погода завтра в Киеве:

Ночью +2, дождь и небольшой мокрый снег;

Днем +3…+4, без осадков;

Вечером +2…+1, снег, мокрый снег.

/ Скриншот с sinoptik.de

Прогноз для Киева на 1 марта:

Ночью +1, мокрый снег;

Днем +4, без осадков;

Вечером +2, без осадков.

/ Скриншот с sinoptik.de

Прогноз погоды для Киева на 2 марта:

Ночью +3, без осадков;

Днем +8, облачно;

Вечером +6, ясно.

/ Скриншот с sinoptik.de