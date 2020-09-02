Когда Украине грозят заморозки: синоптик назвал период

Погода в Украине в конце октября 2020 ожидается прохладная, сообщил эксперт.
Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что заморозки в Украине могут ударить на протяжении последней декады октября 2020.
В первые дни октября ожидается довольно теплая погода, но уже с середины первой декады месяца температура снизится и задождит, поделился эксперт прогнозом с Фактами.
По словам собеседника, через несколько дней температура воздуха повысится. Деркач добавил, что потепление захватит и начало второй декады октября.
"…Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. А под конец декады снова потеплеет на несколько дней. Последние десять дней октября ожидаются прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки", – сказал народный синоптик.
Ранее Владимир Деркач составил прогноз погоды для Украины на сентябрь 2020. Народный синоптик говорил, что в последнюю десятидневку месяца будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.