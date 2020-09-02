Когда Украине грозят заморозки: синоптик назвал период

В последнюю десятидневку октября Украине грозят заморозки, предупредил эксперт / getbg.net

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что заморозки в Украине могут ударить на протяжении последней декады октября 2020.

В первые дни октября ожидается довольно теплая погода, но уже с середины первой декады месяца температура снизится и задождит, поделился эксперт прогнозом с Фактами.

По словам собеседника, через несколько дней температура воздуха повысится. Деркач добавил, что потепление захватит и начало второй декады октября.

"…Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. А под конец декады снова потеплеет на несколько дней. Последние десять дней октября ожидаются прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки", – сказал народный синоптик.

Ранее Владимир Деркач составил прогноз погоды для Украины на сентябрь 2020. Народный синоптик говорил, что в последнюю десятидневку месяца будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.