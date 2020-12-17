Непогода в Украине: спасатели предупредили об опасности

Спасатели предупредили о туманах в Украине / УНИАН

В пятницу ночью и утром, 18 декабря, в западных, северных и центральных областях - туман, видимость 200-500 метров.

В пресс-службе ГСЧС заявили, что таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности. Аналогичные погодные условия прогнозируются для Киева и области: вечером 17 декабря, ночью и утром 18 декабря туман, видимость 200-500 метров.

В свою очередь синоптик Натальи Диденко рассказала детальней о погоде в пятницу.

По ее словам, высокое атмосферное давление охватило большинство стран Европы. Поэтому завтра, 18 декабря, осадков на континенте будет мало.

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"Только над Великобританией, на скандинавском побережье, вблизи Балтии и над Средиземноморьем ожидаются влажные очаги. Пятница в Украине также будет без осадков. Периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров", - Диденко.

Температура воздуха в течение суток предполагается в пределах от -2° до +3°. В южной части и на западе Украины будет теплее, +2°...+6°.

Свежей ожидается погода на северо-востоке - Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине. Максимальная температура воздуха не превысит 0°...-3°.

В Киеве 18 декабря осадки маловероятны. Ветер южного направления, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1°...+3°.

В субботу погода в Украине существенно не изменится. 22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели станет больше осадков.

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