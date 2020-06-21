Киев предупредили о грозе: синоптик назвал время

Погода на сегодня в Киеве, на воскресенье, 21 июня, прогнозируется неблагоприятная – ожидается гроза.
В столице гроза возможна с 9 часов утра до 21:00, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, днем максимальная температура воздуха в Киеве прогнозируется +30 градусов.
Погода в Киеве на сегодня:
Днем +28…+30, дождь, возможна гроза.
Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Киева на 21 июня. Эксперт предупреждала, что погода будет дождливой. Также синоптик прогнозировала, что в столице с 22 июня снизится температура.
Автор: Екатерина Присяжнюк