УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Киев предупредили о грозе: синоптик назвал время

Сегодня в Киеве днем ожидается гроза и жара, отметили синоптики.

21 июня 2020, 08:41
Синоптики предупредили, что в Киеве сегодня с утра до вечера возможна гроза – Погода Киев сегодня
В Киеве сегодня с утра до вечера возможна гроза, предупредили синоптики / УНИАН

Погода на сегодня в Киеве, на воскресенье, 21 июня, прогнозируется неблагоприятная – ожидается гроза.

В столице гроза возможна с 9 часов утра до 21:00, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем максимальная температура воздуха в Киеве прогнозируется +30 градусов.

Погода в Киеве на сегодня:

Днем +28…+30, дождь, возможна гроза.

Синоптики предупредили, что в Киеве сегодня с утра до вечера возможна гроза – Погода Киев сегодня
В Киеве сегодня с утра до вечера возможна гроза, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Киева на 21 июня. Эксперт предупреждала, что погода будет дождливой. Также синоптик прогнозировала, что в столице с 22 июня снизится температура.

Сейчас вы просматриваете новость «Киев предупредили о грозе: синоптик назвал время». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 июня: чего опасаться в день затмения
08:53
Власти никогда не признают, что крупно облажались с карантином мнение
08:51
Коронавирус в Украине 21 июня перешагнул рубикон в 1000 жертв Видео
08:41
Киев предупредили о грозе: синоптик назвал время Видео
08:37
Папины дочки: Евгений Кошевой рассказал, как воспитывает девочек
08:11
В ВОЗ исследуют сильное лекарство, которое спасает людей от коронавируса Видео
07:26
Коронавирус в Украине и мире на 21 июня: за сутки заразились 128 тысяч человек Видео
07:09
Найкращі привітання з Днем медика в прозі, вірші та картинки
06:58
Единственный шанс Лукашенко остаться у власти - террор мнение
06:35
В тренды выбилась впечатляющая женская стрижка Bowl Cut из 90-х: фото Фото
06:15
Чудові привітання з Днем батька 2020 в прозі, вірші і красиві картинки
05:32
День отца – нежные поздравления и живые картинки в Папин день 2020
05:02
Эксперт объяснила, почему Украине нужно разобраться с вопросом двойного гражданства
04:28
Израильский врач назвал вредным британское лекарство от коронавируса Видео
04:25
Женская одежда на лето, которая дико бесит мужчин - фото Фото
03:44
Почему нельзя дарить часы: названы причины
03:16
Названы главные ошибки при использовании антисептика
02:59
Аутогенная тренировка: преимущества и способы выполнения
02:27
Ученые рассказали, как не заразиться COVID-19 через унитаз
01:46
В Киеве возможны перебои с водоснабжением: кому стоит запастись водой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять