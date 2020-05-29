Синоптик рассказала, каким областям Украины ждать мощных дождей с грозами

В Украине прогнозируют дожди / УНИАН

В ближайшие выходные, 30-31 мая, погоду в Украине будет определять циклон Isolde, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с туманами и периодическими дождями разной интенсивности. Местами с грозами на Востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге.

"Температура воздуха низкой ожидается в западных областях, + 9 + 14 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге, + 18 + 22 градуса. Всего в дневные часы в Украине выходными столбики термометров будут колебаться в пределах + 15 + 19 градусов". – написала она в Facebook.

Она уточнила, что в Киеве ожидаются периодические дожди, которые будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха в столице ночью 10 + 12 градусов, днем +15 + 17 градусов, добавила Диденко.

Напомним, ранее ученые дали пугающий прогноз изменения климата в Украине.