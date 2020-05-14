"Сухие дни и +19": Киеву спрогнозирована перемена погоды

В Киеве ощутимо потеплеет, сообщили синоптики.
Погода в Киеве сегодня, в четверг, 14 мая, прогнозируется дождливая, максимальная дневная температура ожидается +15 градусов.
В пятницу и субботу, 15-16 мая, днем незначительно потеплеет, а в воскресенье и понедельник, 17-18 числа, дневная температура может составить до +19 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, в столице будет сухо 15 и 18 мая.
Погода на завтра в Киеве:
Ночью +5…+7, днем +14…+16, без осадков.
Прогноз на 16 мая:
Ночью +5…+7, дождь, днем +14…+16, без осадков.
Прогноз погоды для Киева на 17 мая:
Ночью +7…+9, без осадков, днем +17…+19, дождь.
Прогноз на 18 мая:
Ночью +7…+9, днем +17…+19, без осадков.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 14 мая Украину накроет циклон с атмосферными фронтами. Эксперт добавила, что из-за циклона в ряде регионов нашей страны ожидаются осадки и возможны грозы.