Украина превратится в Австралию: ученые дали пугающий прогноз изменения климата

Украинцам обещают австралийскую погоду / Reuters

Уже к 2050 году климатические пояса в мире сместятся и в Киеве погода станет как в австралийской столице Канберре.

Об этом идет речь в исследовании синоптиков из Швейцарии, которые проанализировали более 20 показателей в 520 городах мира.

При этом в столице Украины среднегодовая температура достигнет примерно +13°C, тогда как сейчас +8,9°C, передает ТСН.

Отмечается, что в Харькове среднегодовая температура вырастет до +7,5°C, а в Днепре до +9°C.

При этом изменения климата спровоцирует бури, ливни и даже смерчи. Однако есть и позитивные стороны: некоторые культуры будут приносить урожай дважды в году.

Также подчеркивается, что что уже через 30 лет можно будет наблюдать существенные изменения: города-миллионники сильнее всего почувствуют на себе смену климата, так как из-за застройки, транспорта и большого количества населения температура там растет куда быстрее.

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Напомним, ранее климатологи рассказали о том, что ураганы и тропические циклоны становятся сильнее по мере нагрева планеты, ведь более теплая вода обеспечивает больше энергии, которая их питает.