УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Шквалы, град и смерчи: синоптик рассказала о погоде на завтра

В Украине ожидается дождливая, но теплая погода.

22 июня 2020, 12:27

дождь,непогода
Погода в Киеве во вторник будет с дождями и грозами / Reuters

Погода в Украине во вторник, 23 июня, снова будет дождливой. Причем дожди не только никуда не денутся, но и усилятся.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, завтра циклон закружится над западной частью Украины. Шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской областей. Вечером дожди доберутся и до Киевской области.

При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи.

Больше солнца и сухой погоды будет на юге Украины, в Кропивницком и районах, в Черкасской, Луганской и Донецкой областях.

Температура воздуха ночью составит +15… +22 градуса, днем ​​на Западе – от +19 до + 24, на Востоке - от +28 до +33, на Севере, в Центре и на Юге – от +24 до +29.

Погода в Киеве во вторник будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха немного понизится, 23-го июня столбики термометров покажут +26… +27 градусов.

В среду, 24 июня, станет еще прохладнее. Температура воздуха составит около +24 градусов.

"Во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова предполагается понижение температуры воздуха", - резюмировала синоптик.

t.me/PohodaNatalka

Как сообщал Главред, на понедельник, 22 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. На всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень ожидается в Закарпатской и Прикарпатской областях.

Погода в Украине синоптик новости Украины прогноз погоды погода в Киеве Погода на завтра
Сейчас вы просматриваете новость «Шквалы, град и смерчи: синоптик рассказала о погоде на завтра». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:34
"Головокружительный роман и новое дело": названы везунчики недели по знаку Зодиака
12:33
В МИД сделали карту для поездок в условиях пандемии: куда можно уехать
12:27
Шквалы, град и смерчи: синоптик рассказала о погоде на завтра
12:26
В центре Киева произошло крупное ДТП: возле ЦУМа столкнулись четыре автомобия
12:00
Зеленский рассказал, планирует ли добиться доверия у Путина
11:41
Начнет ли Трамп гражданскую войну в США мнение
11:40
Британские ученые объяснили характерный симптом коронавируса Видео
11:40
Экс-супруг Славы из "Неангелов" показал свою длинноногую возлюбленную
11:22
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июня: кто найдет денежный источник Видео
11:17
Итальянские врачи спрогнозировали, может ли Covid-19 исчезнуть сам по себе
11:15
Как эффективно сжигать жир: назван новый способ
11:08
Погода на сегодня: синоптик объявил штормовое предупреждение
10:43
Звонок друга из Украины: адвокат Ефремова объяснил, почему тот сел пьяным за руль
10:34
Взрыв в девятиэтажке на Позняках в Киеве: девушка потеряла родителей и брата Видео
10:26
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 22 июня
10:22
Когда ждать второй волны и что не так со статистикой: профессор Амосова о коронавирусе в Украине
10:15
Презенты для боевиков: в Сети появилось фото погрузки американского оружия для Украины
10:11
Украинцы живут на ферме, где их постоянно доят мнение
10:00
Болит поджелудочная: болезни, симптомы, диагностика
09:54
В ВОЗ бьют тревогу: за сутки COVID-19 поразил рекордное число людей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять