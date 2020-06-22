Шквалы, град и смерчи: синоптик рассказала о погоде на завтра

Погода в Киеве во вторник будет с дождями и грозами / Reuters

Погода в Украине во вторник, 23 июня, снова будет дождливой. Причем дожди не только никуда не денутся, но и усилятся.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, завтра циклон закружится над западной частью Украины. Шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской областей. Вечером дожди доберутся и до Киевской области.

При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи.

Больше солнца и сухой погоды будет на юге Украины, в Кропивницком и районах, в Черкасской, Луганской и Донецкой областях.

Температура воздуха ночью составит +15… +22 градуса, днем ​​на Западе – от +19 до + 24, на Востоке - от +28 до +33, на Севере, в Центре и на Юге – от +24 до +29.

Погода в Киеве во вторник будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха немного понизится, 23-го июня столбики термометров покажут +26… +27 градусов.

В среду, 24 июня, станет еще прохладнее. Температура воздуха составит около +24 градусов.

"Во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова предполагается понижение температуры воздуха", - резюмировала синоптик.

t.me/PohodaNatalka

Как сообщал Главред, на понедельник, 22 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. На всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень ожидается в Закарпатской и Прикарпатской областях.