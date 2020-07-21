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Ударит антициклон: синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам

Известный синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде, которая будет наблюдаться в Украине в ближайшие сутки.

21 июля 2020, 15:01
Погода
синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам/ УНИАН

В среду, 22 июля 2020 года, через Украину пройдет атмосферный фронт, что и вызовет в ряде областей снижение температуры.

Такой прогноз выложила известный синоптик Наталка Диденко на свою страницу в социальной сети Facebook.

"Поскольку фронт холодный, то в его тылу будет значительно свежее. Снизится температура воздуха на севере Украины, в западных областях, где и так не жарко, а также в Винницкой и части Черкасской областях. Там днем ожидается +20 + 25 градусов", — написала она.

Согласно прогнозу Диденко, в других областях Украины — на Юге, Востоке, в большинстве центральных регионов будет высокая температура воздуха: + 25…-…+ 32 градуса по шкале Цельсия. Синоптик уверяет, что 22 июля 2020 года мощный антициклон Albreght будет упорно вытеснять атмосферный фронт — сильных осадков ожидать не стоит.

"Осадки вероятны в Прикарпатье, а также в Сумской, Полтавской, в Харьковской и Луганской областях. На большей части Украины будет, в основном, сухо, максимум облачно", —подытожила Диденко.

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Напомним, ранее известный синоптик, профессор Вазира Мартазинова заявила о том, что летом 2020 года в Украине активно проявляются нетрадиционные температурные "качели". Согласно ее подсчетам, в конце июля и весь август в стране возможны продолжительные сухие периоды с высокими температурами.

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