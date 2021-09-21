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Прольются дожди, но потепление не за горами: прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю

21 сентября 2021, 08:30
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До того момента, как погоду станет определять антициклон, придется пережить период дождей и несколько очень холодных дней, говорят синоптики.

Осень
Прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю / УНИАН

Погода в Украине ‒ пришедшие в страну обильные осадки и похолодание задержатся ненадолго. Такой прогноз опубликовал Украинский гидрометцентр.

Уже до 25 сентября дожди сместятся в восточные области и постепенно уйдут, а на смену им придет потепление. Далее ‒ днем вернутся комфортные +17 градусов, средняя температура ночью также повысится.

Тем не менее, до того момента, как погоду станет определять антициклон, придется пережить период дождей и несколько очень холодных дней.

Уже ночью 22 сентября в западных областях, а утром 23 сентября ‒ и в большинстве регионов ожидаются заморозки на поверхности почвы (до -3 градусов). Как говорят синоптики, похолодание будет сопровождаться дождями, а в Карпатах возможен снег. С 25 сентября температуры ночью и днем постепенно будут повышаться, холода отступят.

Народный синоптик Владимир Деркач говорит ‒ это будет короткая волна тепла, но отнюдь не полноценное бабье летом. В Киеве, по данным GisMeteo, дожди останутся вплоть до субботы, 28 сентября. Но наиболее сильные осадки ожидаются 24 сентября. Как и в целом по Украине, ближе к выходным дневные температуры постепенно начнут повышаться.

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Напомним, ранее метеоролог Вазира Мартазинова прогнозировала, что в Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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синоптик Погода в Украине
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