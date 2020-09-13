Синоптик рассказала, когда Украину накроет осенняя погода/ УНИАН

Известный украинский синоптик Наталья Диденко спрогнозировала начало реальной осени в стране и дала прогноз погоды в Украине на ближайший понедельник, 14 сентября 2020 года.

Соответствующий пост синоптик опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно прогнозу Диденко, погода в Украине будет такая ‒ похолодания и, местами, заморозки ожидаются уже на следующих выходных. Однако конкретно 14 сентября погода будет оставаться теплой и солнечной.

"В понедельник погоду в Украине будет определять антициклон по имени Leiki. Карта 1. Поэтому снова зонты и дождевики будут грустно лежать без дела в коридоре - сухо и солнечно будет завтра повсюду. Температура воздуха также ожидается комфортной, +23… +27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28… +30 градусов", ‒ Читайте такжеАномально теплая осень и зима без снега: синоптики обновили прогноз погодырассказала синоптик.

В Киеве 14 сентября будет солнечно и до +25 градусов. Синоптик сообщает, что хорошая погода в центральных областях Украины будет наблюдаться еще несколько суток. В четверг, 17 сентября, по предварительному прогнозу Диденко, передислоцируется холодный атмосферный фронт с дождем, а в пятницу, 18 сентября, в столицу Украины зайдет холодный атмосферный фронт, который существенно снизит температуру воздуха.

"Уже на следующий уик-энд в Украину придет существенное похолодание! Похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем снизится до +12… +17 градусов. А вот в ночные часы в конце недели в Украину уже даже вероятные первые заморозки, кроме южной части", - сообщила синоптик.

Напомним, ранее Главред сообщал: