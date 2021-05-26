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Синоптик: Украину накроет ливнями и придет похолодание

26 мая 2021, 12:50
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Всему виной атмосферные фронты, пояснила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик Украину накроет ливнями и придет похолодание
Синоптик: Украину накроет ливнями и придет похолодание / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 27 мая, будет с кратковременными дождями и грозами (во время последних – порывистый ветер). Всему виной атмосферные фронты, пояснила синоптик Наталья Диденко.

На юг и восток Украины осадки доберутся в пятницу-субботу. А на западе страны дожди завтра пройдут локально и небольшие.

Термометры покажут от 20 градусов до 26 градусов тепла. Жарче будет на востоке, юге и в Днепропетровской области – до 28 градусов тепла.

В субботу, 29 мая, в Украине повсеместно ожидаются дожди и ливни. Исключением могут стать только Волынская и Ровенская области.

В воскресенье, 30 мая, дождями накроет центр, восток и большинство западных областей (кроме Волынской и Ровенской). На севере и юге страны прогнозируется солнечная погода. При этом по всей Украине ожидается похолодание.

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Погода в Киеве завтра, 27 мая 2021

Погода в Киеве в четверг будет с теплым дождем. Градусники покажут около 21-24 градусов тепла.

Погода в Киеве на выходных, во время празднования Дня Киева 2021, ухудшится. Сначала в субботу в столице пройдут дожди с грозами, а затем в воскресенье на место осадков придет похолодание. В целом, 29-30 мая в Киеве ожидается понижение температуры воздуха до 16-17 градусов.

Погода в Украине: новости

  • В Украину движется серьезное похолодание, предупредили синоптики.
  • Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.
  • Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
  • Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.

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