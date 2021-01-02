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Синоптики дали прогноз погоды на январь

2 января 2021, 19:27

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37 градусов мороза.

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Синоптики рассказали о погоде в январе / 1zoom.ru

В январе 2021 года в Украине средняя месячная температура в январе ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла, что на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра. Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков ожидается в районе 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 1-6 градусов мороза, в восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах 7-8 градусов мороза.

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Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37 градусов мороза, в Карпатах, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей 38-39,8 градусов мороза, в Черкасской и Луганской областях местами 40-42 градусов мороза, на побережье Крыма 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры - 7-14 градусов тепла, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 15-18 градусов, в Крыму до 21 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 27-56 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 57-155 мм.

При этом гололед отмечается в среднем 1-7 дней за месяц, метели чаще всего наблюдаются на Левобережье страны и в Прикарпатье.

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