Синоптики поделились, чем погода в Киеве скоро удивит

В Киеве ночью скоро ожидается около 0 градусов / УНИАН

В Киеве резко изменилась погода – днем исчезли "минусы" и отступили сильные ночные морозы. В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в столице скоро снова удивит – ночью перестанет ощутимо примораживать, и температура будет около 0 градусов.

Погода в Киеве завтра и послезавтра ночью, 23-24 февраля, еще ожидается морозная, а потеплеет 25-26 числа, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, также серьезно повысится дневная температура воздуха.

Эксперты отметили, что точью 24 февраля прогнозируется снег, а в остальные дни существенных осадков не будет.

Прогноз для Киева на 23 февраля:

Ночью -2…-4;

Днем 0…+2.

В столице ночью скоро ожидается около 0 градусов / meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 24 февраля:

Ночью -5…-7;

Днем 0…+2.

В Киеве ночью скоро будет около 0 градусов, сообщили синоптики / meteo.gov.ua

Прогноз от Укргидрометцентра для Киева на 25 февраля:

Ночью -1…+1;

Днем +4…+6.

В столице ночью скоро будет около 0 градусов, сообщили синоптики / meteo.gov.ua

Прогноз от синоптика для Киева на 26 февраля:

Ночью -1…+1;

Днем +4…+6.

В Киеве ночью скоро будет около 0 градусов, отметили синоптики / meteo.gov.ua