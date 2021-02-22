Синоптики поделились, чем погода в Киеве скоро удивит

Столице пообещали серьезное повышение температуры.
В Киеве резко изменилась погода – днем исчезли "минусы" и отступили сильные ночные морозы. В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в столице скоро снова удивит – ночью перестанет ощутимо примораживать, и температура будет около 0 градусов.
Погода в Киеве завтра и послезавтра ночью, 23-24 февраля, еще ожидается морозная, а потеплеет 25-26 числа, говорится на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, также серьезно повысится дневная температура воздуха.
Эксперты отметили, что точью 24 февраля прогнозируется снег, а в остальные дни существенных осадков не будет.
Прогноз для Киева на 23 февраля:
- Ночью -2…-4;
- Днем 0…+2.
Прогноз погоды для Киева на 24 февраля:
- Ночью -5…-7;
- Днем 0…+2.
Прогноз от Укргидрометцентра для Киева на 25 февраля:
- Ночью -1…+1;
- Днем +4…+6.
Прогноз от синоптика для Киева на 26 февраля:
- Ночью -1…+1;
- Днем +4…+6.
- Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 22 февраля будет до -2 градусов мороза, а дневная температура составит +3…+5 градусов.
- Напомним, в середине февраля в Киеве ночная температура была ниже -20 градусов, выпало много снега. Осадки спровоцировали коллапсы на дорогах. Потом в столице резко потеплело.
Автор: Екатерина Присяжнюк