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Синоптики поделились, чем погода в Киеве скоро удивит

22 февраля 2021, 10:50

Столице пообещали серьезное повышение температуры.

Столицу синоптики предупредили о серьезном погодном изменении
В Киеве ночью скоро ожидается около 0 градусов / УНИАН

В Киеве резко изменилась погода – днем исчезли "минусы" и отступили сильные ночные морозы. В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что погода в столице скоро снова удивит – ночью перестанет ощутимо примораживать, и температура будет около 0 градусов.

Погода в Киеве завтра и послезавтра ночью, 23-24 февраля, еще ожидается морозная, а потеплеет 25-26 числа, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, также серьезно повысится дневная температура воздуха.

Эксперты отметили, что точью 24 февраля прогнозируется снег, а в остальные дни существенных осадков не будет.

Прогноз для Киева на 23 февраля:

  • Ночью -2…-4;
  • Днем 0…+2.
Киев предупредили о серьезном погодном изменении
В столице ночью скоро ожидается около 0 градусов / meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 24 февраля:

  • Ночью -5…-7;
  • Днем 0…+2.
Столицу предупредили о серьезном погодном изменении
В Киеве ночью скоро будет около 0 градусов, сообщили синоптики / meteo.gov.ua

Прогноз от Укргидрометцентра для Киева на 25 февраля:

  • Ночью -1…+1;
  • Днем +4…+6.
Киев предупредили о серьезном погодном изменении
В столице ночью скоро будет около 0 градусов, сообщили синоптики / meteo.gov.ua

Прогноз от синоптика для Киева на 26 февраля:

  • Ночью -1…+1;
  • Днем +4…+6.
Столицу предупредили о серьезном погодном изменении
В Киеве ночью скоро будет около 0 градусов, отметили синоптики / meteo.gov.ua
  • Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 22 февраля будет до -2 градусов мороза, а дневная температура составит +3…+5 градусов.
  • Напомним, в середине февраля в Киеве ночная температура была ниже -20 градусов, выпало много снега. Осадки спровоцировали коллапсы на дорогах. Потом в столице резко потеплело.

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