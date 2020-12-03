Синоптики рассказали, где в Украине сегодня ждать снега

Прогноз погоды на сегодня снег в четырех областях.
Сегодня, 3 декабря, в Украине погода будет прохладная, в четырех областях пойдет снег.
Как свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, температура воздуха днем составит от -1 градуса до +11 градусов, а ночью по всей стране – заморозки.
Прогноз погоды во всех областях
Синоптики обещают, что снег выпадет в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. На остальной территории страны пасмурно, однако без осадков.
На западе Украины температура воздуха днем будет варьироваться от 0 градусов до +8 градусов, а ночью от -6 градусов до -2 градусов.
На севере и в центре температура воздуха днем достигнет от 0 градусов до +4 градусов. Ночью показатели опустятся до -4 градусов.
На востоке и юге термометры днем покажут 0 +11 градусов, а ночью – в пределах от -6 градусов до +1 градуса.
Прогноз погоды в Киеве
В Киеве сегодня пасмурно – аналогично и в Киевской области. Температура воздуха днем составит от -1 градуса до +3 градусов, а ночью местами опустится до -4 градусов.
Погода в Украине: последние новости
- Украинский гидрометцентр уже составил прогноз погоды для Украины на зиму 2020-2021. Директор Гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в нашей стране в зимний период ожидаются резкие изменения погоды.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая.
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача, декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.