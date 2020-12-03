Синоптики рассказали, где в Украине сегодня ждать снега

Синоптик: Погода сегодня будет со снегом в 4 областях / 1zoom.ru

Сегодня, 3 декабря, в Украине погода будет прохладная, в четырех областях пойдет снег.

Как свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, температура воздуха днем составит от -1 градуса до +11 градусов, а ночью по всей стране – заморозки.

Прогноз погоды во всех областях

Синоптики обещают, что снег выпадет в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. На остальной территории страны пасмурно, однако без осадков.

На западе Украины температура воздуха днем будет варьироваться от 0 градусов до +8 градусов, а ночью от -6 градусов до -2 градусов.

На севере и в центре температура воздуха днем достигнет от 0 градусов до +4 градусов. Ночью показатели опустятся до -4 градусов.

На востоке и юге термометры днем покажут 0 +11 градусов, а ночью – в пределах от -6 градусов до +1 градуса.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня пасмурно – аналогично и в Киевской области. Температура воздуха днем составит от -1 градуса до +3 градусов, а ночью местами опустится до -4 градусов.

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