Удар стихии: Киев и область накроют мощные ливни с грозами, шквалы и град

В Украине прогнозируют ливни с грозами / flickr.com/snsllvn21

В Украине прогнозируется тёплая, местами с дождями и ветром погода, днём в Украине кратковременные дожди, грозы. В большинстве южных и центральных областей местами значительные дожди.

Как сообщили в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный, в северо-восточных областях северо-восточный, 7-12 м/с, днём в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха днём в западных областях 20-25°, на остальной территории 24-29°, на востоке до 32°.

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и область в субботу, 3 июля, ожидаются грозы и шквалы. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о желтом уровне опасности.

"Внимание! Предупреждение о грозах в столице и столичном регионе. Как передает УкрГидрометцентр, в Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток 3 июля местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС обращают внимание, что днем ​​4 июля также ожидается гроза (І уровень опасности, желтый).

Как уточнила синоптик Наталья Диденко, грозовой фронт приближается к Киеву с юго-востока.

"Хорошо видно, где особенно активна атмосфера над Украиной с грозовыми ливнями, возможно, даже градом и шквалами", - добавила она в Facebook.

Прогноз погоды до конца лета 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.