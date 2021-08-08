Украина попадет в объятия удушающей жары - новый прогноз синоптиков

Украина попадет в объятия удушающей жары - синоптики / УНИАН

Погода в Украине - в воскресенье, 8 августа, ожидается 30-градусная жара, а в некоторых областях столбики термометров подпрыгнут до +33. Об этом сообщают представители Укргидрометцентра.

В западных областях (после недавних +22) температура воздуха поднимется до 28-30 градусов.

В центральных и северных областях ‒ 27-29 градусов. Лишь в Черниговской области будет свежее всего, 26-28 градусов. На юге и востоке будет жарче всего, 31-33 градуса.В Киеве ожидается 27-29 градусов и переменная облачность.

Кроме того, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных областях, Сумской области и в Крыму.

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Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

