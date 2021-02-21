Украинцев предупредили о возвращении суровой зимы с морозами до -21 градуса

В Украине прогнозируют серьезное снижение температуры / УНИАН

В Украине в ближайшее время можно ожидать серьезного снижения температуры воздуха в отдельных регионах, рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Людмила Савченко.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, в отдельные ночи температура может снижаться до -6 ... -8 градусов.

По ее прогнозу, конец февраля и начало марта — в целом это будет теплая погода, за исключением восточных областей, где еще будут сильные морозы.

"На Востоке будет холоднее - там 23-24 февраля температура ночью снизится до -11... -16 градусов, а на Луганщине, Харьковщине — даже до -20... -21 градуса. На остальной территории будет поддерживаться теплая погода. Но и на востоке 25- 26 февраля морозы ослабеют", — добавила Савченко.

Вместе с тем в прогнозе Укргидрометцентра в Facebook отмечается, что снежить будет в течение трех суток подряд на Левобережье, а 24 февраля осадки также возможны на юге.

В остальных регионах они не предусматриваются, однако на Правобережье погодные условия ухудшит туман и гололедица на дорогах. Что касается температурных показателей, то они будут колебаться в пределах 0...- 7 градусов мороза ночью и 1...8 градусов тепла днем.

Однако на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье возможно аномальное потепление до 13 градусов тепла. В то же время 23 февраля на востоке, а 24 февраля на Полтавщине и Днепропетровщине прогнозируется резкое снижение температуры ночью до -11...- 16 градусов мороза (на крайнем востоке до -21 градуса), а днем – до -6...-11 мороза.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в понедельник, 22 февраля, потоки воздушных масс южного направления обусловят в Украине дальнейшее потепление.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в западных областях и на юге Одесской области стоит ждать до +12 +14 градусов.