Украину атакует сильный мороз и холодный шторм

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на выходных, 9 и 10 октября, будет сухой, но холодной.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 9 октября, осадки в стране не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В субботу в Украине ожидается облачная и сухая погода.

Столбики термометра покажут:

в западных областях днем +10 +14 градусов, ночью +1 +4;

на севере страны +11 +13 днем, а ночью от 0 до +3 градусов;

в восточных областях днем +12 + 14, ночью от 0 до + 5;

на юге страны +11 +14, ночью +1 +4.

В Киеве в субботу синоптики прогнозируют пасмурную погоду, без осадков. Температура воздуха днем будет +11 +13 градусов, а ночью упадет до +1 +3.

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В воскресенье в Украине будет сохраняться облачная и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в таких пределах:

на западе страны днем +10 +15, а ночью -1 +4 градусов;

в северных областях +10 +14 днем, от 0 до +3 ночью;

на востоке страны +12 +14 днем, ночью +2 +5;

в южных областях днем +12 +15, а ночью +3 +6.

В Киеве в воскресенье синоптики обещают сухую и пасмурную погоду, столбики термометра днем покажут +11 +13, а ночью упадут до +1 +3.

Синоптики также предупредили, что со следующей недели в Украине будет холодно и ударит ночной мороз.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.