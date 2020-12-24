Украину накроет снежным штормом: синоптики предупредили об опасности

В Украине снова испортится погода.
Погода в Украине будет опасной в ближайшие дни. По прогнозу Укргидрометцентра, страну накроют мощные осадки в виде снега и штормовой ветер.
Синоптики предупреждают, что ситуация особенно сильно обострится на Католическое Рождество, 25 декабря в восточных областях. В ближайшие два дня, в стране будет настоящая борьба атмосферных фронтов, перепады температуры от почти +10 на западе до ночных морозов на востоке.
В пятницу, 25 декабря, температура по стране будет от +2 до +4 градусов в течение суток. Немного холоднее будет ночью на севере -1... +2, а на востоке днем -3... +1, ночью -2... -6. Теплее будет на Закарпатье - от +3 до +5 градусов, а на юге +5+9 градусов днем, ночью +3 +5.
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Мощные осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются в Харьковской и Донецкой областях, а в Луганской - сильный снегопад.
В Киеве, по прогнозу синоптиков, в пятницу +2 +4, небольшой дождь.
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