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Украину накроет снежным штормом: синоптики предупредили об опасности

24 декабря 2020, 05:20
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В Украине снова испортится погода.

Украину заметет снегом / pixabay

Погода в Украине будет опасной в ближайшие дни. По прогнозу Укргидрометцентра, страну накроют мощные осадки в виде снега и штормовой ветер.

Синоптики предупреждают, что ситуация особенно сильно обострится на Католическое Рождество, 25 декабря в восточных областях. В ближайшие два дня, в стране будет настоящая борьба атмосферных фронтов, перепады температуры от почти +10 на западе до ночных морозов на востоке.

В пятницу, 25 декабря, температура по стране будет от +2 до +4 градусов в течение суток. Немного холоднее будет ночью на севере -1... +2, а на востоке днем -3... +1, ночью -2... -6. Теплее будет на Закарпатье - от +3 до +5 градусов, а на юге +5+9 градусов днем, ночью +3 +5.

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Мощные осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются в Харьковской и Донецкой областях, а в Луганской - сильный снегопад.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, в пятницу +2 +4, небольшой дождь.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
  • Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
  • Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
  • Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.

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