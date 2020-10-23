В Киев вернется дождь и похолодает: синоптик назвал даты

Киев предупредили об изменении погоды / УНИАН

В пятницу, 23 октября, погода в Киеве ожидается теплая и сухая – максимальная температура может составить +18 градусов.

В субботу, 24 октября, в столицу вернется дождь, и максимальная дневная температура прогнозируется +16 градусов, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупредили, что 25 октября в Киеве тоже ожидается дождь, а днем температура не превысит +14.

Прогноз погоды для Киева на сегодня:

Днем +16…+18, без осадков.

Киев предупредили об изменении погоды / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 24 октября 2020 года:

Ночью +9…+11, без осадков;

Днем +14…+16, дождь.

Киев предупредили об изменении погоды / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 25 октября 2020 года:

Ночью +9…+11, дождь;

Днем +12…+14, без осадков.

Киев предупредили об изменении погоды / Скриншот с meteo.gov.ua