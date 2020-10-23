В Киев вернется дождь и похолодает: синоптик назвал даты

Погода в Киеве станет более прохладной, отметили в Укргидрометцентре.
В пятницу, 23 октября, погода в Киеве ожидается теплая и сухая – максимальная температура может составить +18 градусов.
В субботу, 24 октября, в столицу вернется дождь, и максимальная дневная температура прогнозируется +16 градусов, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики предупредили, что 25 октября в Киеве тоже ожидается дождь, а днем температура не превысит +14.
Прогноз погоды для Киева на сегодня:
Днем +16…+18, без осадков.
Погода – Киев 24 октября 2020 года:
- Ночью +9…+11, без осадков;
- Днем +14…+16, дождь.
Погода – Киев 25 октября 2020 года:
- Ночью +9…+11, дождь;
- Днем +12…+14, без осадков.
- Напомним, 17 октября погода в Киеве была очень мокрой – долго шел мощный ливень.
- Из-за ливня были затоплены ряд улиц, машины буквально плавали, а некоторые трамваи перестали ездить. Потом наступили сухие дни.
Автор: Екатерина Присяжнюк