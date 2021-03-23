В Украину идет настоящая весна, но в некоторых областях ожидается снег

В среду, 24 марта, с западных и северных областей на территорию нашей страны начнет распространяться теплая и безоблачная воздушная масса.
Уже в среду, 24 марта, настоящая весенняя погода начнет распространяться по территории нашей страны с западных и северных областей. А пасмурно будет в восточных, южных и части центральных регионов. Ветер ожидается северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью температура воздуха в западных и северных областях от -1 до -7 градусов, на остальной территории - от -3 до +1.
В дневные часы на западе и севере страны +2-7 градусов, на остальной территории - от +2 до +6 градусов.
В Киеве ночью и днем - без существенных осадков. Ночью -1-3 градуса, днем прогреется до +6.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на 23 марта. Днем максимальная температура ожидалась +6 градусов.
- Самая теплая погода прогнозировалась в Закарпатской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Херсонской областях и в подконтрольном России Крыму.
- В прогнозе Гидрометцентра на 24 марта отмечено, что в дневное время максимально высокая температура светит Закарпатью – до +8 градусов.
Автор: Екатерина Трохимчук