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В Украину идет настоящая весна, но в некоторых областях ожидается снег

23 марта 2021, 20:20
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В среду, 24 марта, с западных и северных областей на территорию нашей страны начнет распространяться теплая и безоблачная воздушная масса.

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В Украину идет весна / 1zoom.ru

Уже в среду, 24 марта, настоящая весенняя погода начнет распространяться по территории нашей страны с западных и северных областей. А пасмурно будет в восточных, южных и части центральных регионов. Ветер ожидается северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха в западных и северных областях от -1 до -7 градусов, на остальной территории - от -3 до +1.

В дневные часы на западе и севере страны +2-7 градусов, на остальной территории - от +2 до +6 градусов.

В Киеве ночью и днем - без существенных осадков. Ночью -1-3 градуса, днем прогреется до +6.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на 23 марта. Днем максимальная температура ожидалась +6 градусов.
  • Самая теплая погода прогнозировалась в Закарпатской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Херсонской областях и в подконтрольном России Крыму.
  • В прогнозе Гидрометцентра на 24 марта отмечено, что в дневное время максимально высокая температура светит Закарпатью – до +8 градусов.

Укргидрометцентр Погода в Украине погода в Киеве погода завтра
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