В Украину идет потепление: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на выходные ​

На выходных в Украине будет тепло, но уже в середине следующей недели нагрянут холода.
Погода в Украине на выходных, 7-8 ноября, порадует жителей страны теплом. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до 14 градусов тепла.
В субботу, 7 ноября, на севере и в центральной части страны температура воздуха днем повысится до 9-11 градусов тепла, а ночью - 4-6. На востоке днем ожидается 8-11 градусов тепла, а ночью - 3-5. На западе днем прогнозируют 11-13 градусов тепла, а ночью - 3-5. На территории южных областей днем температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла, а ночью - 6-8.
В Киеве 7 ноября осадков не ожидают, температура воздуха повысится до 9-11 градусов тепла.
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В воскресенье, 8 ноября, на севере и в центральной части страны температура воздуха днем повысится до 9-11 градусов тепла, а ночью - 3-6. На востоке днем ожидается 8-11 градусов, а ночью - 3-5. На западе и юге днем прогнозируют 12-14 градусов тепла, а ночью - 5-8.
В Киеве 8 ноября осадков не ожидают, температура воздуха повысится до 9-11 градусов тепла.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что после выходных в Украину придут морозы.
"Первые морозы, хотя и небольшие, придут к нам с ближайшей среды, с 11-го ноября. Так что "переобувайте" автомобили, просмотрите свой гардероб, кому надо - купите обогреватель, улыбнитесь коммунальщикам, накормите вдвое больше кота, словом, встречайте "минусы" плюсовыми действиями", - написала она.
Погода в Украине на 7-8 ноября:
- Ужгород – +12 ... +14
- Львов – +11 ... 13
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +10 ... +12
- Черновцы – +12 ... +14
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +9 ... +11
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +8 ... +19
- Винница – +10 ... +12
- Одесса – +12 ... +14
- Николаев – +12 ... +14
- Херсон – +11 ... +13
- Симферополь – +12 ... +14
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +9 ... 11
- Чернигов – +9 ... +11
- Сумы – +8 ... +10
- Полтава – +10 ... +12
- Днепр – +9 ... +11
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +9 ... +11
- Луганск – +8...+10
- Харьков – +8 ... +10
- Киев – +9 ... +11
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждет зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
- Климатолог Вера Балабух заявила, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.