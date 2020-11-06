В Украину идет потепление: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на выходные ​

Погода на выходные 7-8 ноября / Reuters

Погода в Украине на выходных, 7-8 ноября, порадует жителей страны теплом. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до 14 градусов тепла.

В субботу, 7 ноября, на севере и в центральной части страны температура воздуха днем повысится до 9-11 градусов тепла, а ночью - 4-6. На востоке днем ожидается 8-11 градусов тепла, а ночью - 3-5. На западе днем прогнозируют 11-13 градусов тепла, а ночью - 3-5. На территории южных областей днем температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла, а ночью - 6-8.

В Киеве 7 ноября осадков не ожидают, температура воздуха повысится до 9-11 градусов тепла.

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В воскресенье, 8 ноября, на севере и в центральной части страны температура воздуха днем повысится до 9-11 градусов тепла, а ночью - 3-6. На востоке днем ожидается 8-11 градусов, а ночью - 3-5. На западе и юге днем прогнозируют 12-14 градусов тепла, а ночью - 5-8.

В Киеве 8 ноября осадков не ожидают, температура воздуха повысится до 9-11 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что после выходных в Украину придут морозы.

"Первые морозы, хотя и небольшие, придут к нам с ближайшей среды, с 11-го ноября. Так что "переобувайте" автомобили, просмотрите свой гардероб, кому надо - купите обогреватель, улыбнитесь коммунальщикам, накормите вдвое больше кота, словом, встречайте "минусы" плюсовыми действиями", - написала она.​

Погода в Украине на 7-8 ноября:

Ужгород – +12 ... +14

Львов – +11 ... 13

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +10 ... +12

Черновцы – +12 ... +14

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9 ... +11

Ровно – +9...+11

Житомир – +8 ... +19

Винница – +10 ... +12

Одесса – +12 ... +14

Николаев – +12 ... +14

Херсон – +11 ... +13

Симферополь – +12 ... +14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9 ... 11

Чернигов – +9 ... +11

Сумы – +8 ... +10

Полтава – +10 ... +12

Днепр – +9 ... +11

Запорожье – +12...+14

Донецк – +9 ... +11

Луганск – +8...+10

Харьков – +8 ... +10

Киев – +9 ... +11

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: