Ученые рассказали, почему мужчины перестают хотеть секса с женами

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Группа американских ученых выяснила, по каким причинам мужчины теряют сексуальное влечение к женам и подругами.

Такое сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ. Согласно обнародованным данным, ученые долго осуществляли анализ поведения нескольких сотен представителей сильного пола.

По их выводам, негативно на мужские интимные чувства влияет однообразие в сексе. Причем в этом могут признаться далеко не все мужчины, поскольку они боятся обидеть или даже оскорбить своих партнерш. Кроме того, плохо на сексуальное желание влияет и эмоциональное напряжение на работе.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какие ошибки в сексе мужчины допускают чаще всего, а также о том, что почему они грустят после интима.