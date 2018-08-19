Ученые выяснили, кто умнее – женщины или мужчины

Кто умнее – женщины или мужчины / segodnya.ua

Ученые из Университета Вашингтона экспериментальным путем разбирались, кто же умнее – женщины или мужчины.

Они сравнили мужской и женский мозг, чтобы оценить скорость реакции на графическую картинку. Заодно установили, что мужчины и женщины обрабатывают данные, полученные с помощью органов зрения, примерно с одинаковой скоростью, пишет журнал Cell.

Однако, получив информацию от органов зрения, женщины используют ее медленнее на 25-75%. А вот мужчины мужчины на основе новой информации быстрее принимают правильные и рациональные решения.

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В свою очередь ученые узнали, как кофе вредит мозгу. Под воздействием напитка уменьшается объем шишковидной железы.

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