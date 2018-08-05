В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система

Болезни нужна своевременная диагностика - иначе последствия могут стать необратимыми

В Украину пришла новая опасная инфекция, которая вызывает множество серьезнейших заболеваний. Она называется листериоз, и бьет по головному мозгу и нервной системе.

По первым симптомам болезнь напоминает сильное пищевое отравление; если вовремя ее не диагностировать и не начать лечение, пострадает центральная нервная система или головной мозг. Для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин последствия могут быть фатальными. В Украине один человек уже подхватил листериоз, говорится в сюжете ТСН.

Подозревается, что бактерия попала в Украину из Европы, где она уже отправила в лучший из миров десять человек. Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.

"Сам возбудитель в мире, можно выделить из почвы, кормов. Основным источником являются животные, грызуны, коты собаки, домашние животные. Основной путь заражения - через различные пищевые продукты", - рассказала инфекционист Оксана Гудзенко.

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Чтобы не подцепить инфекцию, специалисты советуют тщательно готовить продукты к употреблению. Лучший способ - термическая обработка. Свежие овощи и фрукты следует ошпарить кипятком.

Напомним, ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству.