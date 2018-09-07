Ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем вызывает полный отказ от мяса

Мясо / Reuters

Группа западных ученые после длительных исследований выяснила, какую опасность для человеческого организма несет полный отказ от употребления мяса в пищу.

Такое сообщение было опубликовано в специализированных СМИ. Согласно обнародованным данным, ученые утверждают, что добавление в рацион белка животного происхождения позволило всерьез убыстрить эволюцию человека в древности.

Кроме того, исследователи указывают на то, что мясо содержит очень много соединений и питательных веществ, которые нужны человеку для нормальной работы организма в современном мире. Поэтому, в случае, если человек отказался от мяса, то обязательно найти сразу несколько богатых белком продуктов ему на замену.

Читайте такжеВ Украине хотят запретить продажу домашнего мясаВ противном случае, если человек не будет заботиться об альтернативе, то его организм обязательно станет более слабым, возникнуть проблемы с мышечной системой, разовьются аутоиммунные болезни и даже хронические мигрени.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем опасно поджаренное на открытом огне мясо.