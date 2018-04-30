Гарвардские ученые назвали отказ от мяса возможностью продлить жизнь

Ученые из Гарвардской медицинской школы в результате ряда исследований пришли к выводу, что табу на употребление мяса может продлить жизнь, как минимум, на треть.

Как сообщает The Telegraph, ученые подчеркивают, что около 30 млн смертей в мире можно предотвратить, так как они вызваны ожирением, курением, плохим питанием и другими факторами, которых теоретически можно избежать.

Гарвардский профессор эпидемиологии и питания Уолтер Уиллет на конференции Unite to Cure в Ватикане заявил о необходимости увеличить в рационе количество овощей и фруктов, а не полностью отказываться от мяса, если человеку это сделать по каким-либо причинам сложно.

"Здоровое питание связано со снижением практически всех рисков. В этом нет ничего удивительного, поскольку все в нашем теле соотносится с одними и теми же базовыми процессами", - сказал он.

Другой докладчик, профессор Дэвид Дженкинс из Университета Торонто отметил, что его команда провела эксперимент с диетой горилл. Ученые проверили, насколько питание обезьян, состоящее в основном из фруктов и овощей, подходит людям, и обнаружили, что в течение двух недель у испытуемых на 35% снизился уровень холестерина.

Ученые подчеркнули, что вегетарианская диета идеально подходит людям с диабетом и ревматоидным артритом.

Напомним, в немецком городе Ахен сеть супермаркетов Rewe началась реализация бургеров с котлетой из личинок жуков. Создатели кулинарного "шедевра" полагают, что высокое содержание белка позволит блюду конкурировать с мясным аналогом.