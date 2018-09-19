Астрологи рассказали, как покорить и соблазнить мужчину по знаку Зодиака

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На помощь всем одиноким барышням, девушкам, дамам и женщинам поспешили астрологи и подготовили несколько советов по поводу того, как им "заарканить" понравившегося человека.

Овен. Мужчины этого знака Зодиака обожают внимание к своей персоне, поэтому и клюют в первую очередь на женщин, которым интересны их увлечения, мысли, работа. Хорошо "ведутся" Овны и на заискивание с лестью (особенно если они несут двусмысленно-сексуальный характер).

Телец. С одной стороны, таковые мужчины чрезвычайно падки на внешность и никогда не простят потенциальным подругам несвежей одежды или немытой головы. С другой стороны - взгляды издалека и "ахи-вздози" не помогут. Дамам, желающим "объездить" Тельцов, нужно действовать прямо, недусмысленно и решительно.

Читайте такжеЭротический гороскоп от Pornhub на сентябрь для всех знаков ЗодиакаБлизнецы. С мужчинами, рожденными под этоим знаком, нужно прежде всего крепко сдружиться, быть "на одной волне" и постоянно общаться. Еще мужчины-"Близнецы" те еще затейники и баловники. Потому им по нраву флирт, легкие намеки сексуального характера и прочие легкие и возбуждающие игры.

Рак. Сердца таких мужчин-"отшельников" способны покорить ухоженные дамы - не пошлые и не вульгарные. Кроме того, Раки обожают, когда их окружают уютом, лаской и говорят нежные слова. Если дамы будут придерживаться всех этих рекомендаций, то их наверняка ждет немало часов любовных ласк. Может быть, даже в практически одноименной позе.

Лев. Для укрощения этих мужчин нужно представить в лучшем свете свою верность, преданность и надежность. Плюс Львов нужно хвалить, возносить на пъедестал и восхищаться великолепием. В общем, главный секрет соблазнения таких мужчин – с игрывыми обертонами говорить им: "Вы прекрасны".

Дева. Несмотря на то, что Девы, как правило личности тонкие, весьма чувствительные и романтичные, женщинам с ними не стоить ни в коем случае показывать свою заинтересованность. Мужчины должны сами проявлять симпатию и просто сходят с ума от восторга, когда женщины открывают им душу и тело.

Читайте такжеСчастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаВесы. Без ощущения гармонии и равновесия завязать отношения с такими мужчинами не получится никак. Они не любят "пустышек" или девушек, строящих из себя "псевдоинтеллектуалок". Весы в восторге, когда женщина разбирается во всех актуальных темах, может поддержать любой разговор, а на досуге сама может переустановить Windows. В

Скорпион. Если дамы пожелают "укротить" мужчин-Скорпионов, то перед ними нужно хитрить, даря чувство превосходства над собой буквально во всех смыслах. Все, что им нужно – намек от женщины, что он ей нравится. Скорпионы очень вообще очень быстро дают понять всем соперникам: "Эта женщина принадлежит мне".

Стрельцы. Такие мужчины достаточно влюбчивые существа, но при этом крайне ветреные. Потому дамам легко завязать с ними отношения, но достаточно трудно удержать их. Их внимание нужно завоевывать, периодически подогревая к себе интерес всеми возможными способами, в том числе используя психологически игры типа "кошки-мышки" или "охотник и добыча".

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиКозерог. Типичные "не такие мужчины". "Козерогов" будет недостаточно внешности и изысканными нарядами, они хорошо "клюют" на скромность, изысканность и интеллект и, порой, на умение партнерши заниматься сексом. Так что без штудирования хотя бы основ "Камасутры" дело точно не обойдется.

Водолей. Добиться таких непросто, поскольку даже завязав отношения, мужчина еще долго не готов будет признаться в чувствах по-настоящему. Водолеям нравится, когда их постоянно вызывают на разговор, загадывают загадки на интимную тему. В общем, в случаях с такими мужчинами сперва важна коммуникация, а потом уже секс.

Рыба. Здесь дамам нужно быть откровенными, искренними, живыми и невероятно чувственными, а также быть готовыми к долгим дискуссиям, спорам и нахождению истины. Однако параллельно важно и объяснять таким мужчинам, что легко секс они не получат. Только тогда в них проснется нешуточный охотничий азарт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что были названы знаки Зодиака, которые не стремятся быть в отношениях