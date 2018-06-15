Названы знаки Зодиака, которые не стремятся быть в отношениях

Из 12 знаков Зодиака пять — Овен, Телец, Близнецы, Стрелец и Рыбы — не стремятся быть в отношениях.

Людей, родившихся под этими знаками, обязательства могут несколько пугать, либо же им просто неплохо быть без пары, говорится на Flytothesky.ru.

Овны веселые, предприимчивые и очень интересные люди, с одной стороны, а с другой — чрезмерно импульсивны и эмоциональны.

Представители этого знака выходят из себя и теряют самообладание, если не получают то, чего хотят, а это может серьезно озадачить, напугать или даже оттолкнуть от них партнера.

Тельцы решительны и это качество делает их негибкими, они не прогнутся и не пойдут на компромисс. Родившиеся под этим знаком люди способны быть чуткими и сострадательными, но, тем не менее, отношения с ними редко бывают простыми и спокойными.

Близнецы не хотят крепко привязываться и привыкать к другому человеку, поскольку всегда ждут появления лучшего варианта. Их невозможно "запереть в клетке", даже после длительных отношений или брака они могут проснуться как-то утром и безумно захотеть снова стать свободными.

Стрельцы в первые дни отношений быстро очаровывают своей яркостью, веселостью и общительностью, но их больше устраивает дружба или встречи без взаимных обязательств. Представители этого знака не хотят работать над отношениями, не терпят ограничения свободы.

Рыбы иногда уходят в себя и думают, что вообще не заслуживают здоровых и счастливых отношений, в такие моменты игнорируют партнера, что обычно и разрушает связь. Они постоянно дают людям второй шанс, но партнер этого может и не захотеть, поскольку довольно болезненно сначала сходиться, а потом, возможно, снова переживать разрыв.

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