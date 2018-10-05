Негативный период 5-16 октября: какие знаки Зодиака окажутся в зоне риска

5 октября 2018, 06:35

Следующие десять дней стоит быть осторожными Весам, Тельцам и Скорпионам.

Знаки Зодиака_астрология
Период ретроградной Венеры начнется 5 октября / rabstol.net

Нумеролог Людмила Савина рассказала об опасностях и возможностях периода Ретроградной Венеры с 5 октября по 16 ноября.

По словам Савиной, влияние этого периода очень сказывается на тех людях, у кого Венера сильно проявлена в натальной карте, а также для Тельцов и Весов, поскольку они находятся под управлением Венеры. 

"Ретроградная Венера выявляет реальную ценность людей, денег, вещей и отношений в нашей жизни. Именно с этими темами связаны знаки Зодиака: Телец (деньги, ценности) и Весы (отношения). В это время Венера делает петлю в Скорпионе, поэтому период важен и для представителей этого знака Зодиака", - отметила она.

Читайте такжеСтервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки Зодиака"При ретроградной Венере существует тенденция копить внутри себя обиды, постоянно прокручивать прошлые конфликты. Часто ретроградная Венера не только создает эти обиды, но также склонна преувеличивать их эффект, особенно, когда Венера находится под влиянием Скорпиона. Многие почувствуют себя нелюбимыми или появится ощущение, что они должны больше получать от отношений. Мы можем охладеть к тем, кому симпатизировали. Возможно, что любимый человек нарушит свои обещания или разочарует", - добавила нумеролог. 

В этот период Савина советует на разрывать отношения, потом можно пожалеть об этом. "Сделать это лучше после того, как Венера перейдет в прямое движение и если вы сочтете нужным вообще это делать", - рассказала эксперт.

По ее словам, в период ретроградной Венеры часто возвращаются возлюбленные и самые лучшие друзья из прошлой жизни, с которыми мы расстались. Новые отношения, возникшие в этот период, могут быть неоднозначными и впоследствии разочаровать.

Читайте такжеСчастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаПериод также неблагоприятный период для свадеб и венчаний. В эти дни нумеролог не советует приобретение предметов роскоши, так как возможна их неверная оценка. Переезды, покупку недвижимости, земли, изменения интерьера лучше перенести. 

"В деловой сфере ретроградная Венера также требует взвешенных решений. Это не самое лучшее время для инвестирования и начала бизнеса, имеющего непосредственное отношение к финансовой деятельности. Желательно не брать кредиты, так как их будет сложно отдавать. Но это благоприятное время для повторных переговоров, касающихся финансов, например, пересмотра условий договора аренды, кредита", - добавила она.Ретроградная Венера, отмечает Савина, вызывает замедление или ограничение во всех делах, над которыми она властвует. Это шоу-бизнес, бизнес, связанный с красотой, модой, дизайном, свадебных агенств, недвижимостью, а также культурно-общественные мероприятия. Очень сильно этот период влияет на романтические отношения. 

Читайте такжеГороскоп на октябрь-2018: названы фавориты и аутсайдеры месяцаНумеролог предупредила, что на ретро Венере у людей могут обнаруживаться разного рода пагубные привычки (склонность к алкоголю, наркотикам, игромании и т.д).

"Это время для индивидуальной творческой работы, поэзии, концентрации на собственных ощущениях и снах. Очень важно прислушиваться к своей интуиции и разного рода подсказкам. Могут проснуться скрытые таланты, особенно у творческих личностей", - резюмировала эксперт.

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