В Google создали приложение, игнорирующее блокировку сайтов

Google открывает новые возможности / Reuters

Google Ideas, известный как инкубатор технологий Jigsaw, выпустил новое приложение Intra, которое позволит заходить на сайты, заблокированные в конкретном государстве.

Как сообщает CNET, приложение будет создавать между сервером и смартфоном зашифрованное соединение, из-за которого провайдер не сможет определить, какие именно сайты посещает пользователь.

По словам разработчиков, многие страны стараются скрывать от своих граждан доступ к определенной информации путем блокирования ресурсов.

"Манипуляции с DNS-запросами являются одной из форм цензуры в мире. Люди находятся в опасности, пытаясь узнать, что происходит на самом деле", — говорит менеджер Jigsaw Джастин Хенк.

Представители приложения отмечают, что при помощи Intra можно посещать запрещенные сайты, при этом фактически не нарушая действующее законодательство.

Напомним, группа компаний "1+1 медиа" запустила мобильное приложение для android-устройств с фильмами и сериалами VOD-платформы 1+1 video. Библиотека видео, к которому приложение открывает доступ, содержит более 20 тыс. часов художественных и документальных фильмов, сериалов, развлекательных шоу производства медиагруппы.