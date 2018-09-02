Google заключил тайное соглашение с MasterCard - Bloomberg

Google теперь знает, купил ли человек товар после просмотра рекламы / Скриншот с google.com.ua

Как стало известно, в Google нашли способ выяснить эффективность веб-рекламы: поисковик теперь знает, кто после просмотра рекламы направился за покупкой, так как Google заключил тайное соглашение с MasterCard, купив у нее историю финансовых транзакций почти двух миллиардов пользователей.

"Соглашение дало невиданные ранее возможности измерения расхода в торговых точках и усилило позицию поисковика среди конкурентов, с Amazon.com включительно", - сообщает Bloomberg.

При этом борцы за приватность данных негодуют - неизвестно, кто и сколько данных кому передал, и неизвестно, сколько еще таких соглашений было заключено между поисковиками и платежными системами.

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"Перед запуском этого бета-продукта в прошлом году мы создали новую систему двойного слепого шифрования, которая предотвращает то, что Google и наши партнеры могли смотреть персональную идентификационную информацию пользователей. Мы не имеем доступа к любой персональной информации о кредитных или дебитных карточках от наших партнеров, а также не обмениваемся информацией с партнерами", — говорится в официальном заявлении.

Спикер Mastercard Сет Эйзен также отказывается комментировать связь с Google. Он сказал, что MasterCard делится транзакциями с торговцами и их поставщиками услуг, чтобы помогать им измерять эффективность рекламных кампаний.

Напомним, ранее в Google определились с датой выхода новой операционной системы.