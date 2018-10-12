Tesla планирует выпускать алкоголь

Tesla делала ммашины, а теперь будет делать текилу / armormax.com

Tesla решила попробовать себя в новой области и уходит в алкоголь - компания планирует выпускать текилу и уже даже начала регистрацию новой торговой марки.

Заявка на регистрацию марки Teslaquila официально подана в патентное ведомство США, передает CNBC

Представители компании заявили, что, хотя сейчас товарный знак не используется, существует "добросовестное намерение" использовать ее в будущем.

Предполагается, что ранее заявку на регистрацию этой марки подали на Ямайке, чтобы иметь приоритет при регистрации в США, в том случае, если кто-то пытался зарегистрировать бренд на территории страны раньше.

Напомним, 2 августа стало известно, что Tesla завершила квартал с рекордными убытками.