Ученые рассказали, как просто и надежно побороть депрессию

Депрессия. Иллюстративное фото / ТЕХНО bigmir)net

Совместное исследование сотрудников "Университетского колледжа Лондона" и "Портсмутского университета" выявило крайне положительное влияние от плавания в холодной воде – в рамках антидепрессионной терапии.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале MedicalXpress. Согласно обнародованным данным, именно плавание поможет гораздо быстрее избавиться от симптомов депрессии.

Британские исследователи крайне детально описали случай 24-летней пациентки по имени Сара с затяжной депрессией и тревожным расстройством, которая в течение семи лет принимала антидепрессанты.

Медики порекомендовали ей регулярно плавать в относительно холодной воде (14-15 градусов по шкале Цельсия). "За несколько недель терапии состояние ее психического здоровья улучшилось. Благодаря терапии девушка смогла отказаться от употребления антидепрессантов. Плаванием пациентка занимается уже два года", — заявили они.

Кроме того, по словам исследователей, искусственно спровоцированный кратковременный стресс помогает справиться с хроническим напряжением, что, в свою очередь, может пригодиться во время терапии психических расстройств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медики рассказали о том, как определить у себя депрессию, а также о том, какая именно диета спасает от депрессии.