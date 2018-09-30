Ученые выяснили, какая диета спасает от депрессии

30 сентября 2018, 04:52

Открытие совершили, в очередной раз, британские ученые.

Диета
Иллюстративное фото / Белновости

Традиционная диета жителей средиземноморского побережья, которая богата фруктами, овощами, орехами, растительными и морепродуктами, всерьез снижает риск появления депрессии.

К такому выводу пришли исследователи из "Университетского колледжа Лондона". Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале вуза. Согласно обнародованным данным, связь между качеством питания и психическим здоровьем далеко выходит за пределы влияния на размер тела либо другие аспекты здоровья.

Читайте такжеМедики выяснили, какая диета приносит самый большой вред здоровьюПо словам ведущего автора исследования, доктора Камиллы Лассаль, в проекте принимали участие более 36 тысяч взрослых британцев. Было установлено, что приверженность к средиземноморской диете снижает у них риск появления депрессии на 33% по сравнению с людьми, которые едят все подряд. В то же самое время т.н. "провоспалительная диета" − с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и обработанной пищи – наоборот, сильно повышает риск возникновения депрессии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, чем полезна диета из пива, вина и шоколада.

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депрессия диета пища Средиземноморье
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