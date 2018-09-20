Медики рассказали, как определить у себя депрессию

Депрессия. Иллюстративное фото / ИноСМИ

Ученые и медики выяснили три основных признака реальной депрессии, в случае обнаружения которых стоит немедленно обратиться к специалистам за помощью.

Первейший признак вызван нарушениями сна и питания − неожиданные пробуждения посреди ночи, проблемы с оправлением "большой физиологической надобности" и необоснованно тревожное состояние сознания вполне могут быть сигналами о зарождающейся или уже созревающей депрессии, сообщает издание "Известия".

Второй признак — резкие перепады настроения. В случае, если на протяжении суток человек по-разному себя чувствует, то есть повод задуматься. Аналогично и с сезонной цикличностью − на резкое ухудшение общего морального состояния в определенные времена года стоит обратить внимание.

Третий признак — "ангедония" – когда человек перестает ощущать удовольствия. Если вкусная еда, произведения искусства, приятные события, секс не вызывают никакой радости — вероятность депрессии практически полная.

Напомним, ранее ученые рассказали, что провоцирует развитие депрессии, а также назвали вид спорта, способный спасти от депресии.